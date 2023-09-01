Иван Чебанов, Лина Дембикова, Анар, Лена Павельева на after party показа «В ритме большого города»

31 августа в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума прошла after party показа «В ритме большого города» для друзей. Зона московских сезонов и дизайнера Артема Кривда стала притяжением светских гостей, авторов телеграмм-каналов и инфлюенсеров. Вечеринка стала ярким завершением лета 2023.

«Это лето было насыщенным и ярким, мы хотели сделать вечеринку, которая подтвердит это! И, как мне кажется, у нас получилось. Все танцевали до утра», — поделился своими эмоциями Артем Кривда, дизайнер и fashion-продюсер.



Среди гостей присутствовали: Максим Арнаутов, Екатерина Маслова, Дарья Милман, Павел Князев, Владимир Снежин, Александр Григорьев, Анастасия Кольцова, Катя Минкевич, Михаил Адаев, Анар, Лена Павельева, Лера Карабанова, Верона и другие.

Специально для гостей Иван Чебанов исполнил лучшие хиты в унисон с гостями, которые знали наизусть каждую песню артиста. За диджейским пультом в этот вечер играли DJ Pavelena и DJ Eldar Khakimov с сетами из популярных российских и западных поп-хитов.

Перед вечеринкой прошел показ российских дизайнеров «В ритме большого города», вдохновленный эстетикой мегаполиса и разнообразием стилей, которые каждый день можно наблюдать на улицах столицы. Москва — большой город, в котором много людей, и у каждого из них свой стиль, свое видение мира и свой ритм. Об этом и рассказал модный показ, в котором приняли участие российские бренды: WauxAamu, KORN | NA-RE, Mistywow, Artem Krivda, Since by LESIA LISUN, Front, Sasha Gapanovich, Zlata Peczkowska, ohh.mirrraclothing, 0rvns0, manul jewels, ChristaM и auch.

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