РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Москве открылась выставка икон, посвященных Илие Пророку

В Москве открылась выставка икон, посвященных Илие Пророку

editor
By editor
124

Изображения пророка Илии известны с первых веков христианства. В Древней Руси его почитание было тесно связано с народными представлениями – к святому обращались с молитвой о прекращении засухи и даровании дождя.

Изображения на многочисленных памятниках личного благочестия, каменных и меднолитых иконах, в иконописи и росписях храмов свидетельствуют о широком распространении культа святого Илии.

Центральный экспонат выставки – уникальная житийная икона конца XVII – начала XVIII века «Огненное Восхождение пророка Илии, с житием». Этот редкий по иконографии образ из коллекции Игоря Александровича Сысолятина содержит наиболее подробный иллюстрированный цикл жития святого – 48 клейм, в который вошли не встречающиеся в других памятниках сюжеты. Икона экспонируется впервые.

Изображения сюжета «Огненное восхождение пророка Илии» в технике эмали встречаются чрезвычайно редко. На выставке представлена эмалевая икона из Ростова Великого, бывшего монополистом в производстве финифти в XIX веке. Ростовские мастера создавали многочисленные паломнические иконы на иные сюжеты, а монастырей или крупных храмов, посвященных пророку Илие, которые могли бы сделать такой заказ, было очень мало. Тем не менее, памятник из собрания музея относится именно к серийной продукции, о чем говорит небольшой размер пластины и схематичность рисунка.

За бесстрашное обличение отступивших от истинной веры пророк Илия особо почитался старообрядцами.

Старообрядческие меднолитые иконы, представленные на выставке, демонстрируют многообразие трактовок этого сюжета.

Куратор выставки – кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник научно-фондового отдела Музея имени Андрея Рублева Г.А. Назарова.

Предыдущая статья
Выставка «Татьяна Кузнецова. Будни ангелов» открылась в Галерее А3
Следующая статья
«Попадос»: Макар Хлебников, Лиза Ищенко и Тимофей Трибунцев снимаются в криминальной комедии 

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru