В Москве открылась выставка икон, посвященных Илие Пророку

Изображения пророка Илии известны с первых веков христианства. В Древней Руси его почитание было тесно связано с народными представлениями – к святому обращались с молитвой о прекращении засухи и даровании дождя.

Изображения на многочисленных памятниках личного благочестия, каменных и меднолитых иконах, в иконописи и росписях храмов свидетельствуют о широком распространении культа святого Илии.

Центральный экспонат выставки – уникальная житийная икона конца XVII – начала XVIII века «Огненное Восхождение пророка Илии, с житием». Этот редкий по иконографии образ из коллекции Игоря Александровича Сысолятина содержит наиболее подробный иллюстрированный цикл жития святого – 48 клейм, в который вошли не встречающиеся в других памятниках сюжеты. Икона экспонируется впервые.

Изображения сюжета «Огненное восхождение пророка Илии» в технике эмали встречаются чрезвычайно редко. На выставке представлена эмалевая икона из Ростова Великого, бывшего монополистом в производстве финифти в XIX веке. Ростовские мастера создавали многочисленные паломнические иконы на иные сюжеты, а монастырей или крупных храмов, посвященных пророку Илие, которые могли бы сделать такой заказ, было очень мало. Тем не менее, памятник из собрания музея относится именно к серийной продукции, о чем говорит небольшой размер пластины и схематичность рисунка.

За бесстрашное обличение отступивших от истинной веры пророк Илия особо почитался старообрядцами.

Старообрядческие меднолитые иконы, представленные на выставке, демонстрируют многообразие трактовок этого сюжета.

Куратор выставки – кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник научно-фондового отдела Музея имени Андрея Рублева Г.А. Назарова.