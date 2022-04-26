САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: День Победы в Молодежном театре

В День Победы в Молодежном театре на Фонтанке состоится новая творческая программа «Память сердца», а также традиционно пройдет спектакль «Подруги».

9 мая. 18:00. Малая сцена – «Память сердца». Вечные песни о дружбе, любви и Победе

В День Победы артисты Молодежного театра на Фонтанке приглашают петербуржцев в узком кругу, по-семейному, как принято у нас во все времена, вспомнить былое и тех, кто 77 лет назад совершил свой беспримерный подвиг. В программе прозвучат «Вспомните, ребята», «Минуты тишины», «Давно мы дома не были», «Не верьте пехоте», «Мы, друзья, перелетные птицы» и еще много незабываемых песен, с которыми связана наша историческая и человеческая память.

В этот вечер на сцену выйдут з.а. России Регина Щукина, артисты Дмитрий Бауман, Павел Вересов, Дарья и Мария Вершинины, Константин Вороьбев, Василина Кириллова, Александр Конев, Евгения Лыкова, Сергей Малахов, Александр Рыбаков, Александр Тихановский, Ефим Чайка, Андрей Шимко, Юлия Шубарева и другие артисты театра.

9 мая. 18:00. Большая сцена – «Подруги»

Спектакль «Подруги» по страницам книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

Книга Светланы Алексиевич – это исповедь более двухсот женщин, которые в сорок первом, девчонками, мечтали о любви и счастье, а стали солдатами. Почти 30 лет назад создано это пронзительное произведение. Четыре долгих года Алексиевич ходила из дома в дом, слушая и записывая монологи простых, не героических, как им самим казалось, женщин. Они плакали. Глотали таблетки. Не хотели вспоминать тот ад, что им пришлось пережить. Так сложилась эта книга памяти. Её не раз инсценировали в театрах нашей страны и всегда с неизменным успехом. Сегодня, благодаря актрисам Молодёжного театра, оживут голоса тех, кого уже нет с нами.

В ролях: з.а. России Зоя Буряк, з.а. России Екатерина Дронова, з.а. России Алла Одинг, Александра Бражникова, Анна Геллер, Екатерина Морачевская, Марина Ордина, Надежда Рязанцева, Светлана Строгова.

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