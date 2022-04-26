Политехнический музей продлевает конкурс проектов Art&Science

У российских художников, учёных и исследователей есть ещё два месяца, чтобы подать заявку на Всероссийский открытый конкурс в сфере научного и технологического искусства STArt. Политехнический музей проводит его при участии Яндекса. Отбор участников продлён до 20 июня.

Конкурс стартовал 8 февраля, в День российской науки. Он призван поддержать художественные практики и оригинальные решения в сфере научной коммуникации. Участники конкурса — художники в сотрудничестве с учёными — представляют концепции арт-проектов, осмысляющих взаимодействие человека и технологий в динамично меняющемся мире.

«Благодаря конкурсу талантливые современные художники получат площадку и ресурсы для воплощения своих идей, а учёные смогут представить новые, экспериментальные способы и формы диалога о науке. За месяц отбора команда STArt уже получила заявки от претендентов как из Москвы и Московской области, так и Томской, Тульской, Новосибирской областей и других регионов России. Это художественно-научные проекты разного содержания и формата: кинетические инсталляции, иммерсивные перформансы, фотография и видеоарт, концептуальные работы. Некоторые из заявок уже являются потенциальными претендентами на победу. Однако хочется дать шанс тем, кто не успел представить проект вовремя. Мы получаем много таких запросов, поэтому принято решение о продлении сроков подачи заявок до 20 июня 2022 года», — сообщила руководитель департамента выставок Политехнического музея Наталья Фукс.

Сроки также было решено сдвинуть, чтобы интегрировать лучшие проекты в выставку, посвященную 150-летию Политехнического музея.

Работы конкурсантов могут относиться к любому из направлений современного научного и технологического искусства: от саунд-арта до виртуального искусства. К рассмотрению принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты. Но важно соответствие теме конкурса. Политехнический музей предлагает претендентам создать собственные картины завтрашнего дня с участием роботов, без которых редко обходится описание будущего. На выбор предоставляются две номинации:

«Сон с роботом» — проекты, рассказывающие о технологических изменениях в нашей жизни в горизонте 50 лет, о гармоничном сосуществовании и сотворчестве людей и роботов.

«Робот под запретом» — проекты, рассказывающие о жизни без искусственного интеллекта, о технологических и социальных альтернативах идее всеобщей цифровизации и роботизации.

Организаторы конкурса отмечают, что тема взаимодействия человека и технологий предоставляет участникам возможности для экспериментов. Одни заявки презентуют девайсы будущего, в других поднимаются вопросы исследования процессов старения, возможности бессмертия, третьи затрагивают этическую проблему — есть ли у роботов эмоции и может ли роботизированное устройство заменить настоящего друга.

Экспертный совет конкурса оценит все заявки по следующим критериям: актуальность идеи, научная достоверность, цельность, оригинальность, доступность и конструктивность подхода в решении поставленной задачи. Авторов лучших проектов объявят 20 июля 2022 года. Победители получат гранты на реализацию идеи, кураторскую поддержку при подготовке проекта и доступ к образовательному контенту от Политехнического музея и партнёров конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 20 июня включительно. Подробнее с порядком проведения конкурса и условиями участия можно ознакомиться на сайте проекта https://start.polytech.one/.

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