САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: День театра в Молодежном

27 марта в 19:00 в Молодежном театре состоится творческая встреча и видеопоказ спектакля «Дни Турбиных».
В 2021 году фильмом о спектакле «Танго» Молодежный начал цикл «Легенды Молодежного театра», посвященный воспоминаниям о лучших спектаклях, которые вошли в историю театрального Ленинграда-Петербурга. Показ фрагментов концерта «Звучала музыка в саду» и встреча с артистами в 2022-м году поддержали успешное начинание.
В 2023 году этот цикл продолжает спектакль в постановке Семена Спивака «Дни Турбиных». В День театра Молодежный приглашает зрителей посмотреть на киноэкране уникальную видеозапись легендарного спектакля, осуществленную в 2014 году студией «Иллюзион». Перед спектаклем состоится творческая встреча с создателями и участниками спектакля: режиссером-постановщиком, народным артистом России, лауреатом премии Правительства России Семеном Спиваком, заслуженными артистами России Екатериной Унтиловой и Сергеем Барковским. Встречу ведет заслуженный работник культуры России Наталья Бржозовская.
К Международному дню театра в Измайловском саду откроется выставка «Феномен преображения».
Театр и мода связаны незримыми нитями. Одежда, которую мы носим каждый день, костюм, в котором играет артист на сцене, – это элементы преображения.
Новая выставка в саду будет посвящена совместному проекту Молодежного театра на Фонтанке и Модного дома Viktoria Tishina, в рамках которого актрисы примерили новые образы в интерьерах театра и поразмышляли об искусстве преображения в жизни и на сцене.
Героини проекта – заслуженные артистки России Екатерина Дронова, Алла Одинг, Регина Щукина, артистки Александра Бражникова, Нина Лоленко, Светлана Строгова, Наталия Третьякова, Юлия Шубарева.
Выставка продлится до конца апреля. Вход свободный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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