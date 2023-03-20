Спектакль «Во всем виноват театр» посвящен основателю Театра Романа Виктюка, великому режиссеру современности, совершившему революцию в сценическом искусстве XX века. Сценическая фантазия Виктюка, восстановленная из его архивных записей и адаптированная для сцены его учениками – актерами и режиссерами – наша дань памяти Мастеру. Мастеру, всю свою жизнь без остатка отдавшему его величеству Театру, который стал для него смыслом жизни и главной страстью.

Это сценическая фантазия о …театре, о …любви к театру и о …любви в театре. История о супружеской паре пожилых актеров, служащих в разных театрах, но одинаково преданных своему искусству. Однажды в жизнь этой идеальной семьи творцов врывается несчастье в виде молодой актрисы, и кажущаяся вначале невинной интрига оборачивается драмой. Жажда славы и ведущих ролей толкают Аннет на первую из них – роль любовницы Франсуа, в чем ей, как истинная актриса, помогает его жена Марго. И великая актриса впервые проигрывает, оказавшись лишней в любовном треугольнике, попадая вместе со своими мучителями в круговорот театральных интриг, где жизнь неотделима от игры, как бы ни хотелось обратного. Но любовь – настоящая, не сценическая, любовь друг к другу и любовь к театру – оказывается сильнее всего.

Театр требует служения и очень часто требует жертв в этом служении.

Тысячи ликов и эмоций на сцене превращаются в иные роли вне ее. Не потерять себя в многообразии эмоций, не заиграться, не утратить уникальность и истинность, искренность чувств и возможность верить близкому человеку – очень сложно. Не играть роль, когда за тобой закрываются двери дома, – важно для любого человека и вдвойне важно для артиста.

Режиссер-постановщик – Александр Карпушин. Художник-сценограф – з. х. РФ Владимир Боер. Художник по свету – Андрей Дёмин. В ролях: з. а. РФ Людмила Погорелова, Анна Нахапетова, Владислава Крюкова, Михаил Половенко, з. а. РФ Олег Исаев

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