Спектакль «Дядя Ваня» открыл юбилейную программу МХТ им. А.П. Чехова при партнерстве ВТБ

Московский Художественный театр имени А.П. Чехова представил 18 и 19 марта премьеру – новое прочтение пьесы «Дядя Ваня». Ключевая для легендарного театра пьеса открыла юбилейную программу: 125-летие МХТ театр отмечает при генеральном партнерстве банка ВТБ.

«Особенно символично принимать участие в таком проекте в юбилейный для театра год. За время своего существования Московский Художественный театр создал огромное количество прекрасных спектаклей, его вклад в развитие российской культуры сложно переоценить. ВТБ убежден в том, что поддержке таких проектов и учреждений необходимо уделять особое внимание», – сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

Нынешняя постановка «Дяди Вани» – четвертая в истории МХТ. Впервые спектакль был поставлен в 1899 году К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко и игрался на мхатовской сцене по 1928 год. В период до 1985 года пьеса еще дважды ставилась на сцене театра Михаилом Кедровым и Олегом Ефремовым. В юбилейный год «Дядя Ваня» вернулся в Художественный театр, на этот раз в постановке Дениса Азарова.

Банк ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.