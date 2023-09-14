САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Дом Радио представляет первый спецпроект сезона

16 и 17 сентября хор и солисты оркестра и хора musicAeterna представят в Доме Радио спецпроект «Посвящение Паулю Целану». Музыку на стихотворения одного из самых влиятельных поэтов XX века для этого проекта написали современные композиторы – резиденты Дома Радио Алексей Ретинский и Андреас Мустукис, а также Сергей Невский, Экторас Тартанис, Владимир Раннев, Борис Филановский, Теодор Курентзис и Вангелино Курентзис.

Спецпроекты-посвящения — один из самых масштабных форматов программы Дома Радио, объединяющий современную академическую музыку, саунд-арт, поэзию, драму, сценографическое решение. Посвящение Паулю Целану было впервые показано в 2021 году на Дягилевском фестивале и открыло цикл проектов, посвященных крупным деятелям искусства.

По словам переводчицы Целана Ольги Седаковой, глаголов в его поэзии намного больше, чем существительных, и каждое его стихотворение — это жест навстречу идеальному собеседнику. Такими собеседниками поэта выступили композиторы. В пространство их общего разговора вошло несколько веков истории музыки – от ссылок на барочные арии-lamento до критики большой оперы, от аллюзий на баховские кантаты до авангардных техник расширенного вокала, от опоры на квази-романтический мелодизм до полупения-полуразговора.

Камерные сочинения в ходе мультижанрового концерта-перформанса будут чередоваться с чтением стихотворений Целана в русском переводе Ольги Седаковой и прозвучат в исполнении артисток драматического театра Варвары Павловой, Аллы Казаковой, Анны Будановой и Ольги Баландиной.

«Поэзия Пауля Целана не изобретает нового языка, а разрушает его устоявшиеся формы, создавая пространство немоты, небытия, невозможности говорить. Его поэзия возникает не как репрезентация образов, а как их разрыв, в котором, как писал Гёльдерлин, «пресекается дыхание и отнимается речь». В стремлении к границе, утрачиванию образа, мысль обнаруживает себя в невозможности себя выразить – в пределе языка, обратной стороной которого является молчание. То же самое верно и для музыки, пределом которой является тишина. В этой точке немоты современная академическая музыка и поэтическое высказывание пересекаются для поиска новых связей, способов выражения, композиций.

Воссоздание этого спецпроекта и его повторный показ подводят нас к следующей премьере, которая состоится в декабре и будет посвящена Марине Цветаевой. Как известно, Пауль Целан переводил на немецкий язык многих русских поэтов – Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Евгения Евтушенко, Сергея Есенина и других. По словам Цветаевой, он «один из всех — за всех — против всех» считал себя «резонирующим русской поэзии». Таким образом, выбор этих двух фигур для посвящений в новом сезоне Дома Радио оказывается связан не только исторически, но и контекстуально», – рассказывает куратор культурных программ Дома Радио Кристина Галько.

Фото – Александра МУРАВЬЁВА

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