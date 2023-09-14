В Москве пройдет музыкально-театрализованное представление в честь 100-летия Расула Гамзатова

28 сентября в Государственном Кремлёвском Дворце состоится большое музыкально-театрализованное представление «Люди, люди – высокие звезды…», посвящённое 100-летию со дня рождения великого поэта Расула Гамзатова. Мероприятие проводится в рамках культурного проекта «Родники Расула Гамзатова» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году 8 сентября наша страна отметила 100-летие со дня рождения народного поэта. Важность события подтверждает Указ Президента Российской Федерации №383 от 1 июля 2021 года «О праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова». Проект «Родники Расула Гамзатова» является значимой частью юбилейных мероприятий, а музыкально-театрализованное представление «Люди, люди – высокие звезды…», в рамках проекта, – его ключевой частью.

Основная идея представления — средствами художественной выразительности и современного технического оснащения показать мир глазами легендарного поэта. Сюжетная линия концерта представляет собой некое путешествие по «книге жизни» Расула Гамзатовича. Каждая новая страница — это важнейшие события его биографии, тесно переплетённые с историей страны.

Всеми любимые песни, написанные на стихи поэта, а также выдающиеся литературные произведения Расула Гамзатова на сцене ГКД с участием творческих коллективов Республики Дагестан исполнят народные и заслуженные артисты: Юрий Антонов, Валерия, Александр Буйнов, Сосо Павлиашвили, Зара, Лев Лещенко, Стас Пьеха, Марк Тишман, Александр Панайотов, Аглая Шиловская, Евгений Кунгуров, Эмиль Кадыров, Сергей Волчков, Даниил Батманов, Аскар Абдразаков, Полад Бюльбюль-оглы, Тагир Курачев и другие. Ведущие концерта: Екатерина Гусева и Евгений Дятлов.

В праздничной программе «Люди, люди – высокие звезды…» в исполнении известных представителей российской эстрады прозвучат такие произведения, как: «Пожелание», «Мой бубен», «Берегите друзей», «Разве тот мужчина», «Мама», «Журавли», «Где ты, мой друг», «Колыбельная», «Долалай», «Гимн горцев».

Помимо Москвы, музыкально-театрализованное представление «Люди, люди – высокие звезды…» показали в Махачкале. В рамках культурного проекта «Родники Расула Гамзатова» планируется также ряд других мероприятий, посвященных творчеству великого поэта. В Санкт-Петербурге, Беларуси, Азербайджане, Узбекистане и Кыргызской Республике состоятся выставки прикладного творчества, мастер-классы и круглые столы.

Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, переводчик. Известен своей активной общественной и политической деятельностью. Награжден Сталинской и Ленинской премией, имеет звание народного поэта Дагестанской АССР и Героя Социалистического Труда. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Творчество поэта известно не только в Дагестане и России, но и во всем мире. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе «Высокие звезды», «Письмена», «Год моего рождения». Многие стихи поэта положены на музыку. Скончался поэт 3 ноября 2003 года. Похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.

Предложение главы Дагестана Сергея Меликова объявить 2023 год Годом Расула Гамзатова было поддержано Владимиром Путиным, который лично знал прославленного поэта и высоко ценил его творчество и вклад в отечественную культуру. Указ Президента России о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, «учитывая значительный вклад Р.Г. Гамзатова в отечественную культуру», был опубликован 1 июля 2021 года.

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