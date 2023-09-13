Дима Ли-Чан-Лин выпустил новый танцевальный трек «Ракета»

В результате плодотворной работы Димы и известных звёздных авторов Владимира Курто и Ислама Рахимжанова появился зажигательный трек «Ракета». Кроме того, в настоящее время идёт активная подготовка к съёмкам клипа на эту песню.

«Ракета» - это яркий танцевальный трек, заряжающий энергией и позитивом. Сингл написан в жанре Диско-поп и соответствует всем канонам написания современной детской и молодёжной музыки. Имеет «качающий» бит и запоминающуюся мелодию.

Дима Ли-Чан-Лин родился в 2014 году в г. Москва. Вокалом занимается с 4 лет в студии «Детки Джесс», где успешно работает сольно, а так же в дуэтах и в составе шоу-группы. Его вдохновляют творчество Димаша и Imagine Dragons.

Дима уже является обладателем Премии «Великие Люди России» в номинации «Лучший детский клип года», обладателем IV ежегодной музыкальной Премии «DMC MUSIC AWARDS 2023» в номинациях «Клип года» и «Талант года». Кроме того, Дима обладатель нескольких ГРАН ПРИ, многократный Лауреат высших степеней, абсолютный победитель различных Международных фестивалей и конкурсов. Активно ведёт концертную деятельность, участвует в различных масштабных мероприятиях со звёздами Российской эстрады, кино и телевидения, как в России, так и за рубежом.

На данный момент Дима продолжает работать над созданием авторских синглов и совсем скоро слушателей ждёт ещё один приятный сюрприз.

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