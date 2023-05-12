САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Эмоциональная серия черно-белых портретов Ольги Тупоноговой-Волковой представлена в Музее Эрарта

Музей Эрарта представляет выставку Ольги Тупоноговой-Волковой — предельно эмоциональную серию черно-белых портретов актеров театра и кино, моделей и спортсменов-паралимпийцев. О. Тупоногова-Волкова принадлежит к немногочисленному цеху фотографов-профессионалов, которые способствовали становлению отечественного глянца. Сегодняшний кризис журнальной индустрии застал ее буквально в расцвете сил.

Виктория Исакова. Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова

Юлия Снигирь. Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова

Максим Матвеев. Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова

Ольга Тупоногова-Волкова — универсальный мастер, которому известны и секреты предметной съемки, и тонкости общения с моделями, актерами или спортсменами-паралимпийцами. Колоссальный опыт работы в рекламе и fashion-фото, а также фундаментальные знания в области фотографии, полученные в годы ученичества, рано или поздно должны были привести к сольным творческим проектам.

Сегодня Ольга Тупоногова-Волкова выступает в качестве педагога, рассказывая студентам о том, как овладеть самым демократичным и легкодоступным видом искусства, где художник является одновременно и сценаристом, и режиссером, и оператором. Мастер не стесняется утверждать, что все когда-то уже было снято. При этом ее собственный творческий проект Wet растянулся более чем на четыре года — а значит, нет предела совершенству и его поискам.

Не стесняется фотограф и слова «красиво». Идея создания серии черно-белых портретов хорошо узнаваемых людей, с чьих лиц стекают капли воды, возникла из комического наблюдения. Разглядывая альбом со снимками мокрых собак, Ольга обнаружила, что мокрый шпиц — это уже совсем не шпиц, а совершенно иная сущность. Помимо чисто профессиональной красоты, выраженной в работе со светом и языком фотоискусства, серия отличается и предельной эмоциональностью.

Несмотря на то, что струящаяся по волосам и лицам вода — интересный предмет для съемки, фотограф старается запечатлеть скорее не ее, а текучее эмоциональное состояние — то, как человек реагирует на поцелуй стихии, пусть даже искусственно смоделированный в студии.

Во всех интервью Ольга признается в любви к советскому кино, где в погоне за предельно искренним образом современника актеров щедро поливали июльскими дождями. В оттепельном кинематографе дождь смывает с лиц девушек стрелки, а молодых людей заставляет комично горбиться. Чуть позже зрелые персонажи Андрея Тарковского блуждают в воспоминаниях, находясь по колено в воде.

Ситуация, которую Ольга Тупоногова-Волкова предлагает своим моделям, схожа с перформативным действом. Это нечто вроде крещения водой и объективом: обретение новой духовной сущности путем мистерии. Люди сцены и спортивной арены здесь выступают в роли зрителя, а художественная условность выполняет свою древнейшую функцию, осуществляя трансцендентную связь с душой. Речь идет о той силе искусства, которая направлена на самопознание человека.

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