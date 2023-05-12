Любовь Успенская и Елена Север презентовали трек «Россия»

Песня написана 30 лет назад, но сейчас она, как никогда звучит более актуально. Проникновенные слова и музыка трогают до слез: «Россия, я верю в твои силы, узнаешь ты где правда, а где ложь!..».

Такие строки никогда не утратят своей мощи, потому что вызывают чувство общности и патриотизма. Они помогают выражать преданность родной стране.

Любовь Успенская хорошо знает, что ощущение Родины дорогого стоит, ведь она много лет провела в эмиграции. Как раз, почти сразу после возвращения из США, Успенская впервые исполнила песню «Россия». И сейчас спустя много лет, сначала СВО и растущей русофобии, у певицы снова возникло желание исполнить эту песню, которая отражает современные реалии и помогает верить в светлое будущее для всех россиян.

Люба Успенская, не случайно, предложила Елене Север дуэтом исполнить песню «Россия». Ведь, Елена с первых дней СВО стоит у истоков организации патриотических концертов и агитбригад. Она регулярно выезжает во вновь присоединенные территории. Север не только дает концерты, но и привозит большие партии гуманитарных грузов, приобретенных за личные средства.

Елена Север с особой радостью откликнулась на возможность исполнить песню, которая помогает раскрыть всю эмоцию чувств искренней любви к Родине. Люба Успенская и Елена Север надеются, что их песня «Россия» отзовется в сердцах миллионов россиян. Релиз трека совпадает с выходом клипа.

Режиссером видео выступил Максим Поляков, который и является автором идеи. Продюсер Антон Вдовиченко рассказал, что съемки проходили четыре дня, в разных регионах страны. Для производства была задействована сложная современная техника и поэтому клип получился как короткометражное кино.

В центре повествования отец и дочь, которые встретятся взглядом всего на несколько мгновений из окон поездов, увозящих их в разные стороны.

Премьера трека и клипа «Россия» состоится 9 мая. Она приурочена ко Дню Победы. Этот праздник в нашей стране является священным для всех поколений. Он отражает героическую историю и напоминает нам, что все мы – ныне живущие, являемся наследниками Победы.

Дистрибуцией трека и клипа на всех цифровых площадках занимается молодой отечественный лейбл RockFam

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