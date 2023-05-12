Будущие продюсеры МГУ имени М.В. Ломоносова встретились с легендарными братьями Запашными

10 мая в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультете) МГУ прошла уникальная творческая встреча с руководителями Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского – народным артистом России Эдгардом Вальтеровичем Запашным и художественным руководителем цирка, народным артистом России Аскольдом Вальтеровичем Запашным. Во встрече приняли участие студенты, в том числе, обучающиеся по специальности «Продюсерство», магистранты и аспиранты факультета, а также декан факультета, профессор Е.В. Халипова, преподаватели и сотрудники.

Перед мероприятием студенты нашего факультета и других факультетов МГУ приняли участие в фотосессии с тигрёнком Роджером из Мариупольского зоопарка. Встреча с ним вызвала настоящий ажиотаж. Малышу Роджеру совсем недавно исполнилось три месяца и он, как будущий артист, терпеливо со всеми фотографировался, хотя пробыл на факультете совсем недолго. Надо сказать, что у малыша это третий «выход в свет» - ранее он уже побывал в гостях у Министра культуры РФ Ольги Любимовой и поучаствовал в пресс-конференции ТАСС.

Встреча с легендарными братьями Запашными в аудитории Шуваловского учебного корпуса МГУ прошла в формате интересного диалога была крайне полезна для профессиональной подготовки студентов-продюсеров. Они узнали много интересных подробностей об индустрии цирка в целом, о цирковом искусстве и о том, как оно развивается в нашей стране, о конкуренции и преодолении трудностей, об историях успеха Большого Московского государственного цирка и дальнейших планах. Также спикеры подробно рассказали о специфике профессии, нюансах циркового продюсирования, выступлениях цирковых артистов и качествах, которыми они должны обладать, о подборе, дрессировке и отношениях с цирковыми животными.

«Большой Московский цирк – это престижная площадка, о которой мечтают многие артисты. Либо просто поработать, либо стать частью нашей семьи. Конечно, мы пытаемся отобрать только самых лучших с точки зрения профессионализма под определенную задачу, под постановку. На втором месте – человеческие качества, трудолюбие, работа над собой, физическая и моральная красота», - поделился Эдгард Запашный.

Кроме того, руководители цирка поделились с участниками встречи своими взглядами на состояние общества и современной культуры, на воспитание моральных и нравственных ценностей, прежде всего, у молодого поколения.

Эдгард Запашный отметил, что вопрос продюсирования стоит очень остро и должен находиться под четким контролем государства. Продюсер должен «заполнять пространство между культурой и зрелищем», создавать звезд, ставить правильные ориентиры. При этом звезды должны быть интересными личностями с точки зрения аудитории, а не «брать» количеством лайков в соцсетях. В целом, воспитание аудитории и популяризация культурных ценностей – это большой и сложный процесс, который в советское время ставился на государственные рельсы.

«Стационарный цирк пережил сложный этап вместе с нашим государством и, как любое большое искусство, фактически принял все те же проблемы, которые приняло государство при переходе от одной формы управления к другой. В 90-е годы имущественный комплекс очень сильно разрушился и в настоящее время мы боремся за то, чтобы найти новую форму в условиях государственно-частного партнерства, чтобы все это восстановить, привести в порядок и найти путь, как работать на современного зрителя», - сказал Аскольд Запашный.

Братья Запашные продолжают прославлять имя своих родителей и приумножать их успехи. Благодаря им сложная система управления в цирке функционирует уверенно и успешно. И дело тут не только в знаниях и уникальном опыте, но и, конечно, в искренней любви к своему делу, благородству, и большому любящему сердцу.

В конце встречи гости отметили, что они впервые посетили Московский университет и для них это большая честь. Студенты, в свою очередь, поблагодарили их за приглашение в легендарный цирк и рады увидеть вновь на факультете.

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