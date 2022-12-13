Скринлайф-спектакль «Пир во время чумы» покажут на закрытии Международного театрального фестиваля Onlife iDEA Fеst

17 декабря в 19:00 на закрытии Международного театрального фестиваля Onlife iDEA Fеst наградят победителей и бесплатно покажут скринлайф-спектакль «Пир во время чумы». Onlife iDEA Fest – это бесплатные спектакли в формате onlife-перформанс. В этом сезоне – участники из Объединенных Арабских Эмиратов, Молдовы, Казахстана, Эстонии и России. Подключиться можно из любой точки мира.

Победителей осеннего сезона выберет экспертное жюри, а Приз зрительских симпатий получит спектакль, за который проголосуют зрители.

«Пир во время чумы» — это спектакль по «Маленьким трагедиям» А.С. Пушкина, поставленный в Театре Романа Виктюка. Место действия этой виртуальной драмы — мессенджер, который вдруг превращается в театральную сцену. Режиссер – Игорь Неведров.

Игорь Неведров переносит пространство театральной игры в социальные сети, и именно там происходят театральные метаморфозы...

Отдать свой голос за понравившегося участника можно по ссылке до 15 декабря: https://t.me/onlifechannel/1423

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