Ё-ФЕСТ: Выставка леттеринга и каллиграфии в экспозиционном пространстве центра «Кунцево-Плаза»

Уже второй год ТРЦ «Кунцево-Плаза» становится площадкой для сателлитного экспонирования работ мастеров и участников Фестиваля леттеринга и каллиграфии Ё-фест. На выставке представлены 25 работ дизайнеров из 7 городов России.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. Поддержка фонда позволяет фестивальному коммьюнити Ё-фест стать максимально открытыми и познакомить большое количество зрителей с актуальными трендами

искусства написания и применения Букв.

Это больше, чем фестиваль. Это место встречи со всеми, кто выбрал для себя безграничную свободу выбора стилей, содержания и методов донесения до публики своей философии и мировоззрения. Это больше, чем выставка. Это микс форм и

сюжетов, материалов и культур.

Леттеринг и каллиграфия — способы написания букв или целых фраз. Современные художники рисуют Буквы. Дизайнерские работы становятся отдельными арт-объектами, основой логотипов, этикеток, принтов и множества других вещей, с которыми сталкиваемся ежедневно.

Современная каллиграфия и леттеринг, имея глубокие историко-культурные корни, трансформируется с течением времени в едином темпе с развитием нашего общества.

Обращаясь к истокам: многие века азбука, созданная Кириллом и Мефодием и ставшая началом нашей письменности, бережно передавалась из поколения в поколения, отвечая актуальным потребностям и традициям общества. Основой всегда были и остаются Буквы. И именно они сегодня являются предметом вдохновения для художников и дизайнеров, они прочно вошли в нашу жизнь.

Фестивальное коммьюнити Ё-фест знакомит с разножанровым искусством написания Букв, выбирая для этого максимально доступные и необычные методы и площадки, пример этому — экспозиция в ТРЦ «Кунцево-Плаза», которая продлится до 21 мая.

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