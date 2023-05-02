САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: musicAeterna исполнит Девятую симфонию Малера

Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит в Большом зале петербургской филармонии 5 мая и московском Зале Зарядье 6 и 7 мая. Концерты предваряет просветительский проект «Что я слышу?», включающий в себя онлайн-путеводитель по Девятой симфонии Густава Малера, а также серию лекций и мастер-классов. Эту же программу оркестр исполнит в Испании в рамках гастролей в Сарагосе, Барселоне и Мадриде 12-18 мая.

Одну из самых загадочных партитур позднего романтизма, Девятую симфонию Малера вместе с его «Песнью о земле» и неоконченной Десятой принято связывать в единую трилогию, развивающую тему прощания с миром. Это произведение парадоксально: в нем Малер будто обращается к истокам жанра и одновременно предвосхищает музыкальные открытия XX века, далеко уходя от классико-романтических канонов формы, гармонии, тональности.

Накануне концертов в рамках совместного с банком ВТБ просветительского проекта «Что я слышу?» пройдут встречи «Лаборатории современного зрителя». 3 мая музыковед и куратор просветительских программ musicAeterna Анна Фефелова познакомит зрителей с миром Девятой симфонии — в петербургском Доме Радио состоится прослушивание одной из записей с подробным разбором партитуры. 4 мая танц-художник и артист труппы musicAeterna Dance Евгений Калачёв проведет пластический воркшоп «Моя Девятая»: участники этого занятия с помощью танца познакомятся с разнообразием звуков, ритмов и образов, запечатленных в партитуре. В Москве оба события — лекция и воркшоп — пройдут 6 мая, в Конструктивном пространстве «Зотов».

Также к исполнению Девятой симфонии на сайте musicAeterna.org подготовлен онлайн-путеводитель, который познакомит с основными темами произведения, позволит лучше понять замысел композитора, узнать исторический контекст и подробности жизненных перипетий автора, предшествовавших написанию Девятой.

Фото - Денис КОНОВАЛОВ

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