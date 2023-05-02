Дом купцов Боброва и Гаврилова отреставрируют в Перми

КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с приспособлением для современного использования. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Двухэтажный кирпичный дом в стиле модерн, находящийся на пересечении улиц Советской и Комсомольского проспекта, был построен предположительно в 1884-1885 годах по проекту известного пермского архитектора Василия Попатенко. Строился он для семьи местных пароходчиков Каменских, но в истории закрепился за именами следующих владельцев – купцов Боброва и Гаврилова, которые открыли здесь магазин, где продавались при них и позже галантерея, одежда и обувь.

В последующие годы в здании располагалась женская семинария при церковно-приходской школе, также здесь проводились Фребелевские курсы по подготовке воспитательниц детских садов. Позже семинарию преобразовали в Пермский институт народного образования, а начиная с 1921 года в доме базировались педагогический техникум, школа № 28 и Дом пионеров. До того, как здание признали аварийным, здесь проходили занятия ассоциации учащейся молодежи и детей «Юность» и образовательного отдела «Пермячок».

Проектной документацией, по которой выдано положительное заключение региональной государственной экспертизы, предусмотрено проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, в том числе ремонт помещений и крыши, восстановление основания, фундаментов, кладки и мезонина, реставрация штукатурной отделки, декоративно-художественной покраски, архитектурно-лепного декора, благоустройство территории и другие мероприятия.*

Застройщик – ГБУ Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». Генпроектировщик – ООО «Герда».

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