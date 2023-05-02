Победителей конкурса «Простые правила» наградили в Новокузнецке

Церемония прошла на площадке Новокузнецкого художественного музея. Награды победителям в основных номинациях и специальные призы вручили организаторы конкурса. Авторы смогли увидеть работы друг друга и рассказали о том, как создавали ролики.

Конкурс детских социальных анимационных роликов «Простые правила» стартовал в Кузбассе 20 февраля. В финал вышли 10 работ, из них эксперты выбрали трех победителей — по одному ролику в каждой теме.

Тема «Не жди, когда сделает кто-то». Победитель Андрей Алексин (ролик «Ты живешь в своих поступках»)

Тема «Каждая жизнь важна». Победитель Мила Конева (ролик «Доброе дело»)

Тема «Благодарить — это просто». Победитель Виктория Темлянцева (ролик «Нить благодарности»)

Андрей Алексин. Ты живёшь в своих поступках

Мила Конева. Доброе дело

Виктория Темлянцева. Нить благодарности

Партнерами и экспертами также были утверждены две специальные премии:

Анна Ходякова. Забота о ближних

Премия от информационного партнера конкурса — медиа-группы «АртМосковия» (ИД «Аксиос») присуждена Анне Ходяковой за работу «Забота о ближних». В видеообращении к автору ролика эксперт конкурса, лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Гильдии композиторов Российского музыкального союза, художник и младший редактор медиа-группы «АртМосковия» Александра Неснова объяснила, что работа Анны отличалась целостностью уже на этапе синопсиса.

Премия от КРОО «Особое Детство» присуждена команде авторов за коллективную работу «Я хочу, я могу, я сделаю». Авторы слепили фигурки из пластилина, провели видеосъемку, наложили интершум на видеоряд. Свою работу ребята посвятили чистому городу.

КРО «Особое детство». Я хочу, я могу, я сделаю

Во время церемонии награждения авторы познакомились с работами друг друга и смогли обсудить их. Ребята рассказали, как создавали ролики.

«Мне помогал делать ролик папа. Мы вместе придумывали музыку, он делал захват изображения, чтобы создать анимацию», - поделилась Мила Конева.

Кузбасс стал пилотной площадкой конкурса детских социальных анимационных роликов «Простые правила». Его поддержали региональная Лига Юных Журналистов, компания «Медведь собрал» — производитель живых соков из таежных ягод и первого сибирского лимонада, Новокузнецкий Художественный музей. Информационным партнером проекта в Кузбассе выступила телекомпания ТВН.

Организаторы конкурса — Женская Лига журналистов и блогеров, Ассоциация «Все вместе», Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «Саунд Аут», АНО «Творческие образовательные технологии», Кемеровская Региональная Общественная Организация родителей детей-инвалидов «Особое Детство». Федеральные информационные партнеры — медиа-группа «АртМосковия» (ИД «Аксиос»), информационное агентство INFOX.

Фото – Елена ИЗОФАТЕНКО

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