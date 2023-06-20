САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: НЕвиртуальное искусство

23 июня в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия, 70/ открываются сразу две выставки про виртуальное.

Название одной говорит само за себя: «ДОСТУПЕН в сети» Владимира Софита, молодого художника из Башкирии.

Виртуальные аллюзии станут очевидны сразу, как только вы зайдёте в галерею: даже неактивные пользователи социальных сетей узнают во многих картинах автора формат оформления постов. Отсюда и «статусное» название экспозиции.

Однако сюрпризы на этом не заканчиваются: удивление зрителей возрастает вместе с осознанием, что все эти милые кошечки-собачки-птички – настоящие картины, написанные красками!

Владимир Софит работает исключительно акварелью. Оттачивая мастерство на непринуждённых сюжетах, он не менее часто обращается к сложным темам: серьёзные, мудрые и строгие лица простых заводских людей, природа с её простором и обновляющейся изменчивостью, хранящей тайну постоянства, угаданы художником в заброшенных степных домах его родного края.

Вторая выставка «Нет повода унывать» мультимедийной художницы, карикатуриста и иллюстратора Анастасии Ивановой aka Comicada тоже наталкивает на мысль о виртуальном. Все эти яркие мультяшные персонажи с пухлыми губками и крылышкам, кажется, созданы, чтобы стать героями мемов и сетевых комиксов.

Именно так и подумала автор, выпустив целую рисованную книгу «Блондиана» о неунывающей блондинке, которая обожает кофе, попадает в неловкие ситуации, бросает вызов предрассудкам и предпочитает проводить холодные вечера в окружении любимого кота и уютного пледа. Как говорит сама художница, комикс наполовину автобиографичен и отражает её собственную жизнь, жизнь её друзей и домашних любимцев.

Помимо «комичных» работ на выставке будет представлено мозаичное панно из старых клавиш компьютерных клавиатур.

Двойное открытие обещает быть тоже немного виртуальным: поп-лаунж от модных сетевых вокалисток @Niki_Teen и @Axtetika, аниматоры в мультяшных костюмах от «Школы кутюрье для подростков» и розыгрыш чипов доступа в виртуальную реальность VR-Factor.

Вход на мероприятие и выставки бесплатный, как и всегда в АРТМУЗЕ.

Выставки продлятся до 22 августа 2023 года.

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