Стартовали съемки комедии «Конец Славы» с Павлом Деревянко в главной роли

В Москве начались съемки комедии «Конец Славы» — совместного проекта MEM Cinema Production, студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, при поддержке «Фонда Кино». Дистрибьютор картины — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

В центре сюжета — востребованный и избалованный актер Слава (Павел Деревянко), который в один момент теряет все — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом (Сергей Чирков) придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.

«Это история об актере, который приехал из провинции, стал звездой и немного заблудился где-то в себе. Пройдя через некоторые перипетии, мой герой обретает истинный смысл», – говорит актёр Павел Деревянко.

Партнерами Деревянко на площадке станут: Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Максим Лагашкин и другие. В режиссерском кресле — Марюс Вайсберг («Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе»).

«Это уникальный проект с виртуозным смешением нескольких жанров. Будет и весело, и смешно, и страшно, и очень трогательно. У нас прекрасный профессиональный каст. «Конец Славы» — история про второй шанс, про новую жизнь. Честно говоря, это вечная тема», – рассказывает режиссер Марюс Вайсберг.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.