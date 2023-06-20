О легендарной выставке трофейной техники 1943 года расскажут в Музее Победы

Музей Победы обновит выставочный проект «Крупным планом». Новая мини-выставка будет приурочена к 80-летию легендарной выставки трофейной техники, которая была открыта в Центральном Парке культуры и отдыха им. Горького в Москве 22 июня 1943 года.
В Музее Победы посетили увидят фрагменты немецкой трофейной техники. Это детали электрооборудования самолетов – пикирующего бомбардировщика Юнкерс Ju-88 и среднего бомбардировщика Хейнкель He-111. В тач-панелях будут показаны фотографии выставки, а также рассказано об истории ее создания и об экспонатах, которые были представлены на ней. Гости Музея Победы смогут ознакомиться с фотографиями посетителей выставки, среди которых и рядовые москвичи, и гости столицы, и Герои Советского Союза, и генералиссимус Иосиф Сталин, Маршал Советского Союза Георгий Жуков и другие. Среди техники, которую можно было увидеть на той выставке были самолеты Юнкерс Ju-88 и Хейнкель He-111, первый фашистский самолет, протараненный летчиком Виктором Талалихиным.
«Выставка действовала в период с 22 июня 1943 года по 1 октября 1948 года. За время существования ее посетили более 7,5 миллионов человек», - рассказала куратор выставки, специалист отдела художественных проектов Музея Победы Елена Ремизова.
Выставка будет работать до 17 июля 2023 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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