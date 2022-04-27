ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ПОЛУЧИЛ ТРИ НАГРАДЫ ГЛАВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ РОССИИ

20 апреля 2022 года во время прямой трансляции из московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко были объявлены лауреаты 28-й Национальной театральной премии «Золотая Маска — 2022». Пермский театр оперы и балета получил три награды.

Филипп Чижевский (на фото) стал лауреатом «Золотой Маски» по итогам театрального сезона 2020/21 за лучшую работу дирижера в опере («Кармен»), Сергей Васильев — за лучшую работу художника по свету в музыкальном театре («Любовь к трем апельсинам»), Влада Помиркованая — за лучшую работу художника по костюмам в музыкальном театре («Любовь к трем апельсинам»).

Филипп Чижевский, лауреат премии «Золотая Маска» за лучшую работу дирижера в опере:

— Очень неожиданно и приятно, это была легкая и азартная работа. Благодарю всех причастных к этому спектаклю. Конечно, Константина Богомолова, Андрея Борисова, Дмитрия Ренанского, Довлета Анзарокова, всю труппу театра, всех солистов, оркестр, хор… Этот спектакль — одна большая любовь!

Сергей Васильев, лауреат премии «Золотая Маска» за лучшую работу художника по свету в музыкальном театре:

— Спасибо пермскому театру — очень сложные задачи были решены за короткое время. Большое спасибо — за всё время работы над спектаклем, за бессонные ночи — всему коллективу, всем артистам! Это было красиво и умно сделано.

Сцены из спектакля «Любовь к трем апельсинам»

В этом году Пермский театр оперы и балета был представлен на главную театральную премию России в 23 номинациях. Первая постановка Антона Пимонова во главе Пермского балета — «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка — была выдвинута на соискание «Золотой Маски» в трех номинациях. Опера «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева в постановке Филиппа Григорьяна претендовала на премию в семи номинациях. «Кармен» Жоржа Бизе в режиссуре Константина Богомолова получила шесть номинаций на «Золотую Маску». «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта в трактовке Марата Гацалова претендовал на семь наград.

Фото – Андрей ЧУНТУМОВ

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