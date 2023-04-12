САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Подведены итоги первого тура Эрарта Премии – 2023

10 апреля на торжественном мероприятии были объявлены итоги первого тура Эрарта Премии — 2023: впервые в истории премия в области современного искусства будет присуждаться по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. Общий призовой фонд в 3,2 миллиона рублей будет поделен между авторами (2,5 миллиона рублей) и зрителями (700 000 рублей).

По результатам первого тура голосования, завершившегося 9 апреля, зрителями был определен состав участников второго тура: в него вошли 10 авторов, чьи работы на протяжении двух месяцев посетители специальной выставки поддерживали активнее всего: Алексей Апиш, Ринат Ахметов, Мария Богораз, Елена Гришаева (Dj Le Nochka), Дмитрий Каварга, Галина Казаринова, Анастасия Кузнецова-Руф, Тамерлан Тлес, Андрей Шатилов и DASHA ART. Голосование было организовано тайно — участники делали свой выбор исходя из личных побуждений и пристрастий, не опираясь на мнение большинства.

Помимо этого, на мероприятии были объявлены результаты конкурсов для зрителей. Среди тех, кто голосовал, записывал видеоагитации, а также предлагал оригинальные названия для произведений авторов-соискателей, был выбран 21 победитель. 10 участников конкурса «Голосуйте и выигрывайте» разделили между собой 100 000 рублей, 10 авторов лучших агитационных роликов в поддержку понравившихся произведений — 250 000 рублей, а победитель конкурса «Придумайте название и выигрывайте» получил выигрыш в размере 50 000 рублей. У каждого посетителя выставки есть возможность поучаствовать в розыгрыше еще 300 000 рублей — эту сумму разделят между собой победители конкурсов в рамках второго тура.

Второй тур голосования проходит прямо сейчас. Он определит, в каком соотношении авторы-лауреаты разделят между собой призовой фонд в 2,5 миллиона рублей. Сумма выигрыша, которую получит каждый из 10 художников, будет пропорциональна количеству голосов, отданных зрителями за его произведение. Процесс голосования во втором туре проходит открыто: за ходом распределения зрительской поддержки можно следить на специальном экране, расположенном на выставке.

Музей Эрарта приглашает всех принять активное участие в подведении итогов Эрарта Премии — 2023. Результаты второго тура голосования и конкурсов для зрителей будут определены в режиме реального времени на торжественном мероприятии, которое пройдет 11 июня.

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