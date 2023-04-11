«Наш путь за нас никто не пройдет»: В Туле завершился Международный кинофестиваль «Свой путь»

9 апреляв Творческом индустриальном кластере «Октава» состоялась церемония закрытия Международного кинофестиваля «Свой путь», который проходил в Туле с 6 по 9 апреля в формате «Свой путь. Избранное» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Тульской области.

Основные конкурсные мероприятия фестиваля «Свой путь» состоялись в феврале 2023 года в Уфе. 19 фильмов-призеров смотра, а также картины, вызвавшие самые яркие дискуссии, были сформированы в программу «Свой путь. Избранное» для путешествия по регионам. Оно началось с Тулы.

«Губернатор Алексей Дюмин ставит перед нами многогранные задачи, направленные в том числе на развитие в регионе такого демократичного вида искусства, как кино. Потому Правительство Тульской области с энтузиазмом поддержало проведение данного кинофестиваля в Туле. Нам нравится его концепция: «Свой путь» – это идея формирования у человека независимости и твердости характера, в определенном смысле патриотизма, через доступные и привлекательные формы, включая не только встречи и лекции, но и модные показы и выставки. Уверена, что эти мероприятия вызовут интерес у аудитории нашего региона», – обратилась к организаторам, участникам и зрителям фестиваля министр культуры Тульской области Татьяна Вячеславовна Рыбкина.

Уникальность формата кинофестиваля в том, что известные люди из различных сфер жизни общества (артисты, журналисты, писатели, блогеры, спортсмены и др.), становятся не просто приглашенными гостями, а принимают активное участие в обсуждении фильмов вместе со зрителями.

«Главный на этом фестивале – это зритель. Почему меня заинтересовал этот кинофестиваль: именно тем, что дал право высказываться не только нам, прожженным телевизионным и киношным циникам, а здесь самый главный критик, и он самый беспристрастный, – это зритель. Его невозможно купить, его невозможно обмануть. Я счастлив, что компания Триколор, которая является народной компанией, принимает участие в фестивале для народа. Я счастлив, что я слышу мнение народа о тех или иных фильмах и что это самый главный голос на фестивале», – поделился мнением о смотре актер, режиссер, генеральный продюсер ТриколорМихаил Анисимов.

19 фильмов, 8 обсуждений со зрителями, авторами и приглашенными гостями: актрисами театра и кино Викторией Тарасовой, Диной Корзун, Ольгой Хохловой,Ингой Оболдиной, Татьяной Чердынцевой, драматургом и сценаристом Ярославой Пулинович, членом жюри неигрового конкурса фестиваля «Свой путь», обозревателем «Российской газеты», лауреатом премии «ТЭФИ», режиссером, сценаристом Максимом Васюновым, актером, режиссером, генеральным продюсером ТриколорМихаилом Анисимовым и многими другими.

Фильмом закрытия фестиваля стала полнометражная картина«Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой, которая была одним из лидеров зрительского голосования в Уфе и получилаСпециальный диплом жюри конкурса игровых полнометражных фильмов.

В каждом из регионов-участников Международного кинофестиваля «Свой путь» путем зрительского голосования выбирается фильм-победитель. В Туле им стала документальная картина «Ласточки Христовы» режиссера Юлии Бочаровой. Фильм рассказывает обархиерее Сербской Православной Церкви митрополите Амфилохии, который за время своего служения построил и восстановил 700 храмов и монастырей, а после принятия 27 декабря 2019 года парламентом Черногории законопроекта об изъятии всей церковной собственности у Сербской Православной Церкви вывел сотни человек на соборную молитву, что в результате привело к чуду…

«Этот фильм был последний, снятый по благословению митрополита Амфилохия и последний – с его участием. И, наверное, он стал неким документом новейшей истории Черногории. Митрополит Амфилохий очень любил русских, очень любил русский народ. Он как-то нам сказал, что русским можно поучиться у сербов радости, а сербам у русских – покаянию», – рассказала о своем фильмеЮлия Бочарова.

Издание «Аргументы и Факты Тула» также вручило свои призы – книги «Детская книга войны» издательства «АиФ» – двум фильмам-участникам программы «Свой путь. Избранное»: короткометражному игровому фильму «Яблоня» (режиссёрОльга Ажнакина) с формулировкой«За свой путь, который помогает детям и вдохновляет взрослых»и короткометражному документальному фильму «Чудомобиль» (режиссёрВалентина Коровникова) с формулировкой «За умение создавать трогательный мир, который понятен каждому».

Следующими городами-участниками фестиваля станут Кострома (11-14 мая), Ярославль (8-11 июня) и другие. Максим Васюнов поделился своим мнением о фестивале: «Это наш второй город и мы стали родными с командой фестиваля и некоторыми участниками. Этот фестиваль демонстрирует лучшие фильмы, снятые в России за последние два года. Он показывает, что российское кино на своем пути, в него пришли замечательные мастера – и это молодые кинематографисты.

А еще он показывает невероятный расцвет регионального кино. Практически все фильмы-победители и яркие фильмы программы сняты в регионах. Это делают люди, такие же как и мы, часто - на свои деньги. Поэтому этот фестиваль способен зарядить и вдохновить на творчество. Я призываю молодых кинематографистов и всех, кто считает себя творческими, приходить на фестиваль, чтобы понять, что снимать крутое, большое кино можно и в регионах».

АртМосковия выступила одним из информационных партнеров фестиваля.

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