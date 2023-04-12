В России пройдет Кинофестиваль «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина

В Абакане, Республика Хакасия, 18 апреля 2023 г. стартует Кинофестиваль «Движение по вертикали». Его организаторами выступают: Министерство культуры Российской Федерации, ООО «КиноФокус» совместно с Центром кинофестивалей и международных программ, Киностудией «Вертикаль» при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия и Министерства культуры Республики Марий Эл.
«Человек жив, пока живёт память о нём», — отметил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Российской Федерации, — Станислав Сергеевич — патриот нашей Родины, настоящий гражданин и имя его должно жить. Мы должны передать его наследие тем, кто придет на смену нам».
Творчество Станислава Говорухина заслуживает особого внимания и глубокого уважения, его многогранный талант, активная жизненная позиция оказывают большое влияние на воспитание молодого поколения нашей страны. Он обладал поразительным свойством понимать современников, улавливать самые важные общественные настроения и своим талантом художника менять мир к лучшему.
Кинофестиваль «Движение по вертикали» посвящен памяти Станислава Говорухина и будет проходить в два этапа: I этап с 18 по 21 апреля — в Абакане, Республика Хакасия, II этап с 22 по 25 мая — в Йошкар-Оле и других городах Республики Марий Эл.
Программа кинофестиваля в Республике Хакасия включает в себя: цикл просветительских мероприятий для молодежи, учащихся школ креативных индустрий, студентов творческих вузов, молодых кинорежиссеров, сценаристов, а также для зрителей. В течение четырех дней состоятся: кинопоказы, творческие встречи, мастер-классы, «круглые столы», дискуссионные площадки для молодежи в офлайн и онлайн формате.
18 апреля в Абакане в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова проект откроет фотовыставка, посвященная жизни и творчеству мастера. Экспозиции продлятся в течение месяца, а затем фото, представленные на выставке, будут переданы в дар для дальнейшего экспонирования в регионах Республики Хакасии
В день открытия фестиваля состоится показ фильма «Конец прекрасной эпохи» и «Фильм о фильме» – документальный фильм о съемках последней киноработы С.С. Говорухина, которые представит и проведет творческую встречу со зрителями актер Иван Колесников.
Программа фестиваля также включает в себя кинопоказы фильмов С.С. Говорухина: «Благословите женщину» (2003); «Не хлебом единым» (2005); «Артистка» (2007); «Пассажирка» (2008); «В стиле jazz» (2010); «Weekend» (2013); «Конец прекрасной эпохи» (2015); «Фильм о фильме» (2015); и фильмы Киностудии «Вертикаль»: «Дневник мамы первоклассника», реж. А. Силкин (2014); «Опасные каникулы», реж. О. Беляева (2016); «Тайна тёмной комнаты», реж. О. Беляева (2014); «На Луне», реж. Е. Кончаловский (2019); «Конец сезона», реж. К. Худяков (2019);
Особое место в программе второго и третьего дня фестиваля будет отведено работе с молодежной аудиторией, мотивированной на повышение уровня компетенций в области киноискусства.
19 апреля в Абакане состоится круглый стол на тему: «Детское и семейное кино: советский опыт и новые подходы», ведущий — Андрей Апостолов, киновед, главный редактор Киностудии «Ленфильм», преподаватель ВГИКа и МВШСЭН, программный директор кинофестивалей «Горькийфест» и «Окно в Европу».
20 и 21 апреля для учащихся школ креативных индустрий, молодых кинематографистов и студентов творческих вузов пройдут мастер-классы, способствующие получению дополнительных знаний по формированию умений и навыков в написании сценариев, работе с детьми-актерами, и другим темам. Мастер-класс на тему «Работа с детьми-актерами в кино» проведет режиссер, сценарист, актриса Ольга Беляева. Своим опытом по теме: «Что нужно сделать сценаристу, чтобы продвинуть свой сценарий?» поделится Михаил Мерзликин, режиссер, исполнительный продюсер компании «Ветер перемен», победитель Всероссийского конкурса сценарного мастерства» «МЕТОД».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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