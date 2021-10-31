САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка семи современных российских художников «На следующий день» открывается в ЦСИ им. Сергея Курёхина

Международная российско-венгерская выставка «На следующий день» инициирована Санкт-Петербургской Новой Академией и Абелем Конья, директором и куратором Государственной галереи города Мишкольц, Венгрия, при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга — в рамках международного культурного диалога двух стран. В выставке под кураторством Абеля Коньи в Санкт-Петербурге примут участие семь известных российских художников: Ирина Дрозд, Иван Плющ, Ольга Тобрелутс, Ирина Аннина, Илья Гапонов, Дмитрий Шорин и Олег Маслов, размышляющих о будущем развитии человечества в эпоху освоения новых космических пространств.

Дмитрий Шорин. Гермес и Афродита, 2019, холст, масло, 100х100 см

Дмитрий Шорин. Матисс. 2019. Холст, масло, 100х100 см

Дмитрий Шорин. «Ил-86». 2019. Холст, масло, 95х110 см

Илья Гапонов. Без названия. 2021. Кузбасслак, масло, холст

Ирина Аннина. Воспоминание о сложных взаимоотношениях в пространстве сада часть 1. 2021. Холст, масло

Ирина Аннина. Воспоминание о сложных взаимоотношениях в пространстве сада часть 2. 2021. Холст, масло

Ирина Дрозд. Не смотри, это невкусно. 2020. Холст, масло, 129х168 см

Ирина Дрозд. Превращение. 2021. Холст, масло, 200х300 см

Ирина Дрозд. Рог или Изоляция. 2020. Рог, синтетическая керамика, 29х12х16 см

Олег Маслов. Один Адам. 1990-е годы, холст, масло

Ольга Тобрелутс. Cерия «Летний сад», 2019, лентикулярная панель

Основная концепция выставки: если человечество оставит Землю и отправится на другую планету, что оно может унести с собой, чтобы начать существование заново. Какие воспоминания, ситуации, ощущения, трансцендентные вопросы бытия живут в нас, когда мы отрываемся от животворящей Земли, преодолевая гравитацию. Какие культурные и экзистенциальные подсказки могут предопределить формирование нового жизненного пространства на другом небесном теле. Утрата, а затем восстановление живого человеческого бытия — будущее, кажущееся далёким, но, спустя 60 лет после первого космического полёта Юрия Гагарина и через 50 лет после высадки человека на Луну, его нельзя рассматривать как чистую утопию.

Все художники, представленные на выставке, живут в Санкт-Петербурге, но в последние годы работают в Паче и Топшоне, небольших венгерских городах рядом с озером Балатон. Их художественный стиль имеет сильный, индивидуальный характер, объединенный универсальным подходом: они опираются на европейские художественные, философские и психологические традиции. Работы семи художников включают чувственный, символический реализм — Дмитрий Шорин; выразительное пейзажное изображение, передающее внутренние эмоции и философский подход — Ирина Аннина; монументальный, детализированный реализм, центральными темами которого являются заброшенные постиндустриальные пространства и пейзажи, пронизанные следами исчезающего человеческого присутствия — Илья Гапонов; магический сюрреализм в сочетании со сверхнатурализмом — Ирина Дрозд; экспрессионизм, основанный на снах и психологических ситуациях, подчеркивающий материальность и телесность — Иван Плющ; живописное погружение в окружающее жизненное пространство, залитое солнечным светом с его ежедневными открытиями – Олег Маслов; произведения, трансформирующие и объединяющие классические образы с современным видением с помощью цифровых технологий — Ольга Тобрелутс.

Представленные работы характеризуются живым дискурсом с европейским художественным наследием и специфическим современным языком, который логически вытекает из свободного поиска творческого пути.

Выставка работает с 1 ноября 2021 по 1 декабря.

UPD 31.10.2021.

В связи с новыми ограничениями работа выставки с 1 по ноября перейдет в онлайн формат на площадках www.newacademy.info и инстаграме @spbnewacademy.

В онлайн программу войдут: 3-d тур, фото и видео содержательной части выставки в высоком разрешении, ежедневные эфиры с художниками. Подробное содержание онлайн программы можно найти на сайте Новой Академии — https://newacademy.info/mezhdunarodnaya-rossiysko-vengerskaya .

С 8 ноября вход на выставку будет осуществляться по QR-коду.

Абель КОНЬЯ

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