САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: РГИСИ проведет День открытых дверей

23 апреля в Российском государственном институте сценических искусств состоится День открытых дверей.

Главным событием станет общая встреча в Учебном театре «На Моховой», где абитуриенты узнают о правилах и особенностях приема этого года. В ходе встречи будет раскрыта главная интрига для поступающих – представители вуза в составе ректора, первого проректора - проректора по учебной и воспитательной работе, деканов факультетов и заведующих кафедрами огласят имена набирающих мастеров.

День открытых дверей смогут увидеть и те, кто не окажется 23 апреля на Моховой, – в группе РГИСИ ВКонтакте (https://vk.com/rgisi) пройдет прямая трансляция встречи. На вопросы абитуриентов в комментариях ответит начальник отдела приема студентов.

В этом году на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в РГИСИ смогут поступить 205 человек. Первые творческие консультации, которые предваряют вступительные испытания в вуз, начнутся уже в мае. В прошлом году в РГИСИ было проведено 799 консультаций, в которых приняли участие 6 977 человек.

Ранее РГИСИ проанонсировал набор на целевое обучение для Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра в 2023 году.

Проект предполагает принятие на обучение граждан Донецкой Народной Республики на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема по специальностям 52.05.01 Актерское искусство (12 мест) и 52.05.02 Режиссура театра (4 места) с последующим трудоустройством в труппу Театра.

Отборочный тур пройдет в дистанционном формате по присланным видеовизиткам. Затем абитуриенты, получившие рекомендацию к поступлению, будут приглашены в Санкт-Петербург для сдачи экзаменов – профессионального и творческого испытаний, а также собеседования. На время поступления абитуриенты будут обеспечены жильем и питанием со стороны организаций-партнеров по проекту.

Также в 2023 году Кемеровский филиал РГИСИ – Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства проведет второй набор студентов на обучение по программам бакалавриата и специалитета. В этом году список образовательных программ пополнят такие направления, как «артист музыкального театра» и «режиссура кино и телевидения».

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