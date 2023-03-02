«Я могу тебя очень ждать». На PREMIER вышел концерт поэтессы и чтеца Анны Егоян

В первый день весны онлайн-кинотеатр PREMIER представил концерт Анны Егоян. В специальную программу живого поэтического концерта «Я могу тебя очень ждать» вошли произведения Роберта Рождественского и Эдуарда Асадова.

Анна читает стихи в мягкой и чувственной манере, наполняя слова эмоциями и проживая на сцене переживания поэтов. Стихи она читает в сопровождении музыки, которая аккомпанирует голосу чтеца и дополняет впечатления зрителей.

Анна Егоян получила известность как поэтесса и декламатор собственных произведений, а также стихов других авторов, благодаря видео в социальных сетях, где быстро нашла отклик в сердцах поклонников поэзии. Проникновенный голос и и особенная подача произведений сумели очаровать аудиторию, что подтверждают многомиллионные просмотры работ поэтессы в социальных сетях: Анна стала первым блогером-миллионником среди современных поэтов.

Четыре года назад популярность поэтессы вышла за пределы онлайн-площадок. Анна начала выступать с живыми поэтическими программами и провела более 200 поэтических вечеров в России, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Армении, Грузии. За ее плечами семь концертов с симфоническими оркестрами Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2023 м году гастрольный график Анны уже насчитывает 40 мероприятий, в том числе Большой Симфонический концерт в Государственном Кремлевском дворце 14 октября 2023.

Выступление Анны Егоян с программой «Я могу тебя очень ждать» станет первым поэтическим концертом, показанным в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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