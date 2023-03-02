«Точка будущего» в «Школе мечты»

Руководитель федерального штаба общественного контроля по вопросам капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко посетила школу «Точку будущего» в Иркутске.

Школам России нужны изменения, в том числе и изменения образовательных пространств: сделать их современными, развивающими и отвечающими запросам школьного сообщества призвана масштабная программа капитального ремонта школ.

С 2022 года Штаб общественного контроля за капремонтом школ при Общественном Совете Минпросвещения реализует проект «Школа мечты», направленный на поиск эффективных решений по организации школьных пространств школ, где необходимым образом должны сочетаться принципы развивающего соучаствующего проектирования, лучшие практики современных подходов к проектированию образовательных пространств.

Это студенческие экспедиции в партнерстве с АНО «Россия - страна возможностей» для старшекурсников архитектурных и дизайнерских специальностей – так мы помогаем в создании нового креативного сообщества профессионалов по дизайну школьных пространств.

В декабре 2022 года мы провели стратегический семинар для директоров школ и управленцев из нескольких регионов России – так мы помогаем сформулировать новый взгляд на дизайн школьных пространств и новый «уровень нормы» специалистов сферы образования.

И сегодня мы зовем в наше сообщество энтузиастов развивающего современного дизайна школьных пространств.

Такие есть не только в центре России, но и в регионах. Прекрасный пример – образовательный комплекс «Точка будущего», включающий школу, детский сад, объекты для занятий спортом, Центр социальной и психологической поддержки и коттеджный поселок для приемных семей, всего 27 зданий, которые возвели по личной инициативе бизнесмена и мецената Альберта Авдоляна.

Мы предложили директору образовательного комплекса Максиму Астраханцеву рассмотреть возможность включить «Точку будущего» в маршрут студенческих экспедиций проекта «Школа мечты».

Почему? Аргументы ниже.

Креативный проект и уютная развивающая атмосфера школы «Точка будущего».

Образовательные пространства школы обеспечивают возможности для учебы, общения и развития, причем учитывают потребности и стремления довольно разных детей и взрослых. Креативный дизайн и грамотная организация пространств полностью отвечают стратегии сочетания поиска знаний в самостоятельной исследовательской деятельности, учету гармоничной инклюзии, мягкой социальной адаптации и психолого-педагогического сопровождения.

Школа просторная, современная, при этом по-домашнему уютная.

Пространства школы и атмосфера взаимодействия школьного сообщества обеспечивают возможности реализации индивидуальной траектории достижения успеха каждому ребенку. Все это «читается» в дружелюбии детей и взрослых, свободе общения и искренности чувств. Принятие, понимание и гармоничное развитие – вот главные слова, которые приходят на ум.

И такой школой должна быть каждая школа России.

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