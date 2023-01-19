САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Ушла из жизни советская и российская тележурналистка Бэлла Куркова

Сегодня, в ночь на 19 января после тяжелой болезни ушла из жизни известная журналистка, заслуженный работник культуры РСФСР, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова. Ей было 87 лет

Бэлла Алексеевна родилась в Брянске 26 декабря 1935 года. В 1959 году она окончила факультет журналистики Ленинградского университета и около трех лет проработала в поселке Певеке Чукотского национального округа собственным корреспондентом газеты «Советская Чукотка».

После переезда в Ленинград с 1962 года работала корреспондентом детской газеты «Ленинские искры». С 1968 года Куркова начала карьеру на ленинградском телевидении. Была редактором, заместителем главного редактора редакции информации, с 1978 года являлась главным редактором редакции детских и молодежных программ.

В 1986 году назначена на должность главного редактора художественного вещания ленинградского телевидения.

В апреле 1988 года она стала создателем авторской программы «Пятое колесо» и несколько лет была ее главным редактором.

В 90-х годах была избрана народным депутатом Ленсовета и народным депутатом РСФСР.

С 7 июня 1991 по 3 июля 2000 года Куркова являлась директором Ленинградской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК).

В октябре 1992 года она была назначена председателем Федеральной телерадиовещательной службы «Россия» (ФТС — ТВ России), которая была создана на основе ликвидированной указом Бориса Ельцина телекомпании «Петербург». Позже телерадиовещательная служба «Россия» указом Ельцина была переименована в государственную телерадиокомпанию «Петербург — Пятый канал». До 1995 года Бэлла Куркова была руководителем Пятого канала.

В 2000 году Бэлла Алексеевна заняла пост директора петербургской дирекции канала «Культура». Позже получила должность заместителя главного редактора по работе с Петербургом Главной редакции телеканала «Культура», являющегося частью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

За профессиональную деятельность Бэлла Куркова неоднократно награждалась государственными и профильными наградами, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы, медалью «Защитнику свободной России», была отмечена благодарностью Президента России в 1996 году и премией правительства в области СМИ за большой вклад в развитие телерадиовещания и реализацию уникальных документальных проектов.

Отпевание Бэллы Курковой пройдет в понедельник, 23 января, в 12.00 в Преображенском храме Санкт-Петербурга. Похоронят известную журналистку на Смоленском кладбище.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.