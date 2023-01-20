Оксана Зырянова: «Омские народные мастера боятся, что их творчество никому не нужно»

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла творческая встреча с мастерами народного творчества, которые отметили увеличение интереса к традициям и ремёслам в последние годы. Прошлый 2022 год прошёл в стране под знаком Года культурного наследия народов России. По мнению Оксаны Зыряновой, сибирским умельцам не хватает активности в «раскрутке» себя и своих работ, а Урал и Центральная Россия проводят большее количество мероприятий для мастеров.

«У нас в Омске мастера скромные. Я это могу сказать как человек, который часто ездит по стране. Во-первых, наши мастера существуют сами по себе. Каждый варится в каком-то своём маленьком мирке и о них знают мало. Мастера боятся, что их творчество никому не нужно. У нас единицы, кто куда-то ездит и мало тех, кто рассказывает о себе. Отмечу, что это актуально для всей Сибири, где мало народных промыслов. Возьмите Киров и «Дымку», Гжель и так далее. Это то, что уже считается народным промыслом. В Омской области пока это наверно только Крестики (деревня Крестики Оконешниковского района) и ковроткачество, который документально «делают» промыслом. Но всё остальное в таком состоянии, как будто его и нет. Посмотрите на Урал, где есть Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремёсел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой» – таких конкурсов и фестивалей пока нет ни в Красноярске, ни в Тюмени, ни в Омске. Сибирь в этом смысле выглядит немного застывшей», – рассказала Оксана Зырянова.

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