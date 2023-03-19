САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: «Волшебный полет над Багдадом» в Молодежном театре на Фонтанке

25 марта в 12:00 и в 16:00 на Большой сцене Молодежного театра состоится спектакль «Волшебный полет над Багдадом» в постановке з.а. России Сергея Барковского. Спектакль пройдет в рамках XXXI фестиваля «Театры Санкт-Петербурга — детям».

Эта волшебная история соткана из разных восточных сказок. В ней детей и их родителей ждет встреча с калифом-аистом, хитрым визирем, глупым стражником, прекрасной персидской принцессой… Скучающий калиф дорого платит за избавление от тоски-печали: повинуясь колдовской силе, он то пускается в пляс, а то и вовсе превращается в аиста, едва не теряя трон. Но, как и в любой сказке, всё заканчивается хорошо, любящие сердца соединяются, а добро побеждает.

Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийского театрального общества) с 2001 года проводит фестиваль «Театры Санкт-Петербурга — детям». Ежегодное мероприятие проходит в последнюю декаду марта, в период школьных каникул. В фестивале принимают участие театры всех организационных форм, а в программе представлены все виды театра — драма, опера, балет, куклы, клоунада, любые жанровые поиски.

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