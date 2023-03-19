Как обсудить буллинг на работе и победить с помощью искусства

16 марта в Центре толерантности Еврейского музея состоялся показ интерактивного спектакля «Лишний». Постановка посвящена теме буллинга на рабочем месте и подготовлена в формате форума-театра. Согласно данным ВЦИОМ от 2021, 53% россиян сталкиваются с буллингом во взрослом возрасте, а 32% стали ее участниками в рабочих коллективах.

Интерактивный спектакль «Лишний» — это реальная офисная история о буллинге на работе нового сотрудника. Спектакль организован в формате форума-театра. Зрители предлагают свои варианты развития сюжетной линии, менять поведение и решения героев, так что финал каждый раз получается новым. Автор проекта — режиссер Юлия Шевелева, создатель и руководитель Центра «Подвал».

Показ спектакля посетили Посол Федеративной республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес с супругой.

«Для нас этот визит имеет особенное значение. Основоположником техники форума-театра является бразильский режиссер Аугусто Боаль, создатель Народного Театра Угнетенных. В Бразилии нестандартный формат позволил открыто говорить о темах насилия, разнообразия и толерантности. Зрители получили возможность выразить себя через социально освобождающие действия. Искусство, меняющее реальность, — это очень желаемый итог для нас, даже если реальность меняется в сознании 50 зрителей», — отметила Анна Макарчук, директор Центра толерантности.

«Люди, столкнувшиеся с травлей на работе, редко рассказывают о случившемся, а окружающие жертву часто обвиняют самого человека в произошедшем: не выстроил границы, не показал свою силу или уверенность, слишком мягкий, слишком инициативный. Понимая сложность феномена, мы выбрали формат социального театра — форума-театра», — комментирует Елена Горинова, ведущий тренер, методист Центра толерантности.

Также гостем показа стал Майк Гибсон, британский ведущий телеканала «Большая Азия» и блогер YouTube-канала «ExPatting Russia», в планах которого совместный творческий проект с Центром толерантности.

Организаторы отмечают, что постановки аналогичного формата, посвященные актуальным социальным проблемам обязательно продолжатся.

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