МХТ имени Чехова объявляет состав жюри Премии Художественного театра

Московский Художественный театр имени А.П. Чехова представляет членов жюри Премии Художественного театра, которая направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году. Победителей премии определит жюри, состоящее из выдающихся деятелей культуры и искусства. В него входят: Ильдар Абдразаков, Борис Андрианов, Федор Бондарчук, Евгений Водолазкин, Светлана Захарова, Федор Леднев, Алиса Прудникова и Константин Хабенский.

В Премии Художественного театра восемь номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка».

Церемония награждения состоится 27 марта 2023 года на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова. Победители премии получат специальный приз от МХТ имени А.П. Чехова – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Партнер театра – ювелирная компания Mercury – создала для победителей значок в форме символа театра – легендарной чайки. Значок выполнен из золота, глаз птицы инкрустирован бриллиантом.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.