Семь школьников представят Россию глазами детей

Завершился креативный онлайн-марафон «Юнкор России». За месяц школьники выполнили пять заданий, которые помогли им раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать жюри готовность к съемкам второго сезона всероссийского сериала «Посмотрим»: юные участники писали синопсис, делали репортаж и видеовизитку, снимали мобильное кино про родные регионы или вдохновляющие профессии.
Российские подростки в течение месяца примеряли роли оператора, ведущего и сценариста в творческом марафоне «Юнкор России». Участники боролись за место главного героя реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим», съемки которого стартуют весной 2021 года. Перед каждым заданием участники смотрели обучающие мастер-классы от экспертов медиаиндустрии, актеров и журналистов.
Сценарист, писатель и продюсер Полина Легостаева поделилась с подростками опытом в сфере сценарного дела на мастер-классе «Как любой случай, историю или наблюдение перевести на язык кино», эксперт по работе со СМИ Минпросвещения России Рузанна Айрапетян выступила с темой «Блогинг и репортажное мастерство», актер театра и кино, звезда современных сериалов Денис Бузин обучал школьников основам сценической речи, интернет-эксперт Андрей Яблонских – продвижению в интернете, а арт-тренер Валит Султанов рассказал о новом тренде киноиндустрии – вертикальном кино.
До финала дошли 27 человек, которые выполнили в срок все 5 заданий. Упорство проявили как самые юные участники, так и старшеклассники, а география конкурса позволила жюри побывать вместе со школьниками в самых разных уголках России от Алтайского края до Кабардино-Балкарской Республики.
«Одна из задач проекта – поиск и поддержка активных, творческих ребят со всей страны. Мы очень рады, что в числе финалистов есть юноши и девушки максимально широкой возрастной группы, постоянно растёт и география марафона. Уникален каждый участник проекта, как уникальны подходы ребят к выполнению заданий. Продолжат свой медиапуть в «России глазами детей» семь школьников, в ближайшие несколько месяцев вы увидите их в кадре, за остальными же финалистами марафона мы будем наблюдать в течение года», – комментирует директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» и продюсер проекта «Россия глазами детей» Кристина Колесникова.
В экспертное жюри вошли создатели сериала – представители Группы компаний «Просвещение» и проекта ГЕРОИ, Генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус, актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Яна Поплавская, Генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков, руководитель проектов АСИ Анастасия Цыбулевская и другие специалисты медиаиндустрии, создатели образовательных и культурных проектов.
Жюри приняло решение не выделять абсолютного победителя соревнования, а дать возможность подросткам проявить себя за время обучения и практической работы в съемочной команде. Финалистами марафона стали 7 подростков – Елизавета Крылова из Самары, Виктория Соловьева из Санкт-Петербурга, Александра Труфанова из Красноярска, Марат Тутаев из г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики, Ульяна Середина из Читы, Вадим Новожилов из столицы Заполярья – Мурманска, и Маргарита Андрусенко из Ростова-на-Дону.
Каждый из них пройдет предшествующее съемкам обучение, школу профессионального мастерства, чтобы набраться опыта для полноценной и непростой работы над всероссийским проектом – от создания сценария до выбора локаций и работы в кадре.
«Решение выбрать несколько финалистов, а не победителя, связано с нашим пониманием сложностей предстоящих съемок. Работа над сериалом – это серьезная профессиональная задача, для которой нашим ребятам потребуются и навыки, и силы, и терпение. В ближайшие два месяца всех финалистов ждет образовательный курс, выстроенный с учетом актуальных тенденций киноиндустрии и современных подходов. Во втором сезоне сериала «Посмотрим» зрителей ждет множество нововведений: обновление темы, масштабная интеграция графических элементов, использование блогерских форматов – например, уже знакомого участникам марафона мобильного кино. Уверен, впереди нас ждет яркая и плодотворная работа с юными участниками команды», – отметил Сергей Гуров, основатель проекта ГЕРОИ и автор проекта «Россия глазами детей».
Съемки второго сезона реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим» начнутся в мае 2021 года, участники вновь отправятся в путешествие по России, но в этот раз, чтобы рассказать о внутреннем туризме и современных профессиях.
Проект «Россия глазами детей. Посмотрим» является победителем Международной премии в сфере цифровых технологий Digital People, учрежденной Россотрудничеством. Каждую серию ребята путешествуют по регионам страны и открывают для себя истории и места, связанные с важнейшими событиями, культурой городов и регионов, знакомятся с интересными героями и профессионалами своего дела. Премьера первого сезона сериала состоялась в октябре 2020 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.