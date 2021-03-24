Семь школьников представят Россию глазами детей

Завер­шил­ся кре­а­тив­ный онлайн-мара­фон «Юнкор Рос­сии». За месяц школь­ни­ки выпол­ни­ли пять зада­ний, кото­рые помог­ли им рас­крыть свой твор­че­ский потен­ци­ал и про­де­мон­стри­ро­вать жюри готов­ность к съем­кам вто­ро­го сезо­на все­рос­сий­ско­го сери­а­ла «Посмот­рим»: юные участ­ни­ки писа­ли синоп­сис, дела­ли репор­таж и видео­ви­зит­ку, сни­ма­ли мобиль­ное кино про род­ные реги­о­ны или вдох­нов­ля­ю­щие профессии.

Рос­сий­ские под­рост­ки в тече­ние меся­ца при­ме­ря­ли роли опе­ра­то­ра, веду­ще­го и сце­на­ри­ста в твор­че­ском мара­фоне «Юнкор Рос­сии». Участ­ни­ки боро­лись за место глав­но­го героя реа­ли­ти-сери­а­ла «Рос­сия гла­за­ми детей. Посмот­рим», съем­ки кото­ро­го стар­ту­ют вес­ной 2021 года. Перед каж­дым зада­ни­ем участ­ни­ки смот­ре­ли обу­ча­ю­щие мастер-клас­сы от экс­пер­тов меди­а­ин­ду­стрии, акте­ров и журналистов.

Сце­на­рист, писа­тель и про­дю­сер Поли­на Лего­ста­е­ва поде­ли­лась с под­рост­ка­ми опы­том в сфе­ре сце­нар­но­го дела на мастер-клас­се «Как любой слу­чай, исто­рию или наблю­де­ние пере­ве­сти на язык кино», экс­перт по рабо­те со СМИ Мин­про­све­ще­ния Рос­сии Рузан­на Айра­пе­тян высту­пи­ла с темой «Бло­гинг и репор­таж­ное мастер­ство», актер теат­ра и кино, звез­да совре­мен­ных сери­а­лов Денис Бузин обу­чал школь­ни­ков осно­вам сце­ни­че­ской речи, интер­нет-экс­перт Андрей Яблон­ских – про­дви­же­нию в интер­не­те, а арт-тре­нер Валит Сул­та­нов рас­ска­зал о новом трен­де кино­ин­ду­стрии – вер­ти­каль­ном кино.

До фина­ла дошли 27 чело­век, кото­рые выпол­ни­ли в срок все 5 зада­ний. Упор­ство про­яви­ли как самые юные участ­ни­ки, так и стар­ше­класс­ни­ки, а гео­гра­фия кон­кур­са поз­во­ли­ла жюри побы­вать вме­сте со школь­ни­ка­ми в самых раз­ных угол­ках Рос­сии от Алтай­ско­го края до Кабар­ди­но-Бал­кар­ской Республики.

«Одна из задач про­ек­та – поиск и под­держ­ка актив­ных, твор­че­ских ребят со всей стра­ны. Мы очень рады, что в чис­ле фина­ли­стов есть юно­ши и девуш­ки мак­си­маль­но широ­кой воз­раст­ной груп­пы, посто­ян­но рас­тёт и гео­гра­фия мара­фо­на. Уни­ка­лен каж­дый участ­ник про­ек­та, как уни­каль­ны под­хо­ды ребят к выпол­не­нию зада­ний. Про­дол­жат свой медиа­путь в «Рос­сии гла­за­ми детей» семь школь­ни­ков, в бли­жай­шие несколь­ко меся­цев вы уви­ди­те их в кад­ре, за осталь­ны­ми же фина­ли­ста­ми мара­фо­на мы будем наблю­дать в тече­ние года», – ком­мен­ти­ру­ет дирек­тор по внеш­ним ком­му­ни­ка­ци­ям ГК «Про­све­ще­ние» и про­дю­сер про­ек­та «Рос­сия гла­за­ми детей» Кри­сти­на Колесникова.

В экс­перт­ное жюри вошли созда­те­ли сери­а­ла – пред­ста­ви­те­ли Груп­пы ком­па­ний «Про­све­ще­ние» и про­ек­та ГЕРОИ, Гене­раль­ный дирек­тор Все­рос­сий­ско­го дет­ско­го цен­тра «Орле­нок» Алек­сандр Дже­ус, актри­са теат­ра и кино, теле- и радио­ве­ду­щая Яна Поплав­ская, Гене­раль­ный про­дю­сер Фести­ва­ля улич­но­го кино Алек­сандр Щеря­ков, руко­во­ди­тель про­ек­тов АСИ Ана­ста­сия Цыбу­лев­ская и дру­гие спе­ци­а­ли­сты меди­а­ин­ду­стрии, созда­те­ли обра­зо­ва­тель­ных и куль­тур­ных проектов.

Жюри при­ня­ло реше­ние не выде­лять абсо­лют­но­го побе­ди­те­ля сорев­но­ва­ния, а дать воз­мож­ность под­рост­кам про­явить себя за вре­мя обу­че­ния и прак­ти­че­ской рабо­ты в съе­моч­ной коман­де. Фина­ли­ста­ми мара­фо­на ста­ли 7 под­рост­ков – Ели­за­ве­та Кры­ло­ва из Сама­ры, Вик­то­рия Соло­вье­ва из Санкт-Петер­бур­га, Алек­сандра Тру­фа­но­ва из Крас­но­яр­ска, Марат Тута­ев из г. Бак­сан Кабар­ди­но-Бал­кар­ской Рес­пуб­ли­ки, Улья­на Сере­ди­на из Читы, Вадим Ново­жи­лов из сто­ли­цы Запо­ля­рья – Мур­ман­ска, и Мар­га­ри­та Андру­сен­ко из Ростова-на-Дону.

Каж­дый из них прой­дет пред­ше­ству­ю­щее съем­кам обу­че­ние, шко­лу про­фес­си­о­наль­но­го мастер­ства, что­бы набрать­ся опы­та для пол­но­цен­ной и непро­стой рабо­ты над все­рос­сий­ским про­ек­том – от созда­ния сце­на­рия до выбо­ра лока­ций и рабо­ты в кадре.

«Реше­ние выбрать несколь­ко фина­ли­стов, а не побе­ди­те­ля, свя­за­но с нашим пони­ма­ни­ем слож­но­стей пред­сто­я­щих съе­мок. Рабо­та над сери­а­лом – это серьез­ная про­фес­си­о­наль­ная зада­ча, для кото­рой нашим ребя­там потре­бу­ют­ся и навы­ки, и силы, и тер­пе­ние. В бли­жай­шие два меся­ца всех фина­ли­стов ждет обра­зо­ва­тель­ный курс, выстро­ен­ный с уче­том акту­аль­ных тен­ден­ций кино­ин­ду­стрии и совре­мен­ных под­хо­дов. Во вто­ром сезоне сери­а­ла «Посмот­рим» зри­те­лей ждет мно­же­ство ново­вве­де­ний: обнов­ле­ние темы, мас­штаб­ная инте­гра­ция гра­фи­че­ских эле­мен­тов, исполь­зо­ва­ние бло­гер­ских фор­ма­тов – напри­мер, уже зна­ко­мо­го участ­ни­кам мара­фо­на мобиль­но­го кино. Уве­рен, впе­ре­ди нас ждет яркая и пло­до­твор­ная рабо­та с юны­ми участ­ни­ка­ми коман­ды», – отме­тил Сер­гей Гуров, осно­ва­тель про­ек­та ГЕРОИ и автор про­ек­та «Рос­сия гла­за­ми детей».

Съем­ки вто­ро­го сезо­на реа­ли­ти-сери­а­ла «Рос­сия гла­за­ми детей. Посмот­рим» нач­нут­ся в мае 2021 года, участ­ни­ки вновь отпра­вят­ся в путе­ше­ствие по Рос­сии, но в этот раз, что­бы рас­ска­зать о внут­рен­нем туриз­ме и совре­мен­ных профессиях.

Про­ект «Рос­сия гла­за­ми детей. Посмот­рим» явля­ет­ся побе­ди­те­лем Меж­ду­на­род­ной пре­мии в сфе­ре циф­ро­вых тех­но­ло­гий Digital People, учре­жден­ной Рос­со­труд­ни­че­ством. Каж­дую серию ребя­та путе­ше­ству­ют по реги­о­нам стра­ны и откры­ва­ют для себя исто­рии и места, свя­зан­ные с важ­ней­ши­ми собы­ти­я­ми, куль­ту­рой горо­дов и реги­о­нов, зна­ко­мят­ся с инте­рес­ны­ми геро­я­ми и про­фес­си­о­на­ла­ми сво­е­го дела. Пре­мье­ра пер­во­го сезо­на сери­а­ла состо­я­лась в октяб­ре 2020 года.

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