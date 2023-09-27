Оксана Бондаренко и Екатерина Проничева

26 сентября в залах Государственной Третьяковской галереи состоялось торжественное открытие выставки «От иконы к авангарду». Мероприятие стало одним из кульминационных событий, приуроченных к 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию города Перми. В экспозицию вошло 80 уникальных произведений искусства из собрания Пермской художественной галереи: иконопись, золотое шитье, храмовая скульптура, живописные произведения первой трети ХХ века.

Первыми выставку увидели: директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева, основатель Центра современного искусства ВИНЗАВОД Софья Троценко, директор Мульмедиа Арт Музея Москва Ольга Свиблова, директор Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва Михаил Миндлин, директор Музея декоративного искусства Елена Титова, директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, модельер Александр Васильев, основатель Divno Маша Федорова, генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков, Инга Бергман, Сергей и Нина Галицкие, Александр Сирадикян, Дмитрий Логинов, коллекционеры Пьер и Анна Броше, Илья Давыдов, основательница Alina Pinsky Gallery Алина Пинская, дизайнер Ирина Азарова, ресторатор Наталья Солженицына, независимые кураторы Марина Лошак, Зельфира Трегулова, Алина Сапрыкина, и многие другие.

Нина Галицкая

Пьер Броше

Ольга Ломанова

Алина Пинская

Александр Васильев и Дмитрий Логинов

Ольга Свиблова

Елена Титова

Алина Сапрыкина

В залах Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу открылась выставка произведений из собрания Пермской государственной художественной галереи. Проект ознаменовал две важные даты — 300-летие города Перми, широко отмечаемое в этом году, и 100-летие Пермской галереи, которое музей праздновал в 2022. Пермская художественная галерея – один из крупнейших и наиболее значительных региональных музеев России. В собрании музея – более 55 000 экспонатов от памятников древнеегипетского и античного искусства, западноевропейских полотен XV – XIX столетий до работ, выполненных в XXI веке.

В торжественном открытии приняли участие: Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, Елена Проничева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи, Татьяна Карпова, заместитель генерального директора ГТГ по научной работе, Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи.

«Третьяковская галерея рада принимать выставочный проект, так полно представляющий коллекцию Пермской художественной галереи— одного из крупнейших региональных музеев. Всего в Москву привезено более 80 произведений, позволяющих оценить качество и самобытность её собрания.

Наши кураторы раскрывают историю формирования пермской коллекции, которая переплетается с историей Третьяковской галереи. Первый директор Игорь Грабарь стоял у истоков Пермской галереи, участвовал в экспедициях по Пермскому краю, в результате которых была сформирована уникальная коллекция деревянной скульптуры.

Наша сегодняшняя выставка начинается с совершенно потрясающего памятника, ветхозаветной Троицы мастера Оружейной палаты высочайшего уровня. Мы не могли обойти знаменитую часть собрания – деревянную скульптуру, так называемые «Пермские боги», которые стали титульной коллекцией. Заканчиваем выставку произведениями художников русского авангарда, где представлены произведения из постоянной экспозиции.

Выставка в Третьяковской галерее прекрасно дополняет мероприятия, которые Пермский край проводит в рамках празднования 300-летнего юбилея Перми», - сказала во вступительном слове генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева.

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