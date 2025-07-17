Саша Попова написала роман в новом музыкальном клипе

Все истории любви в книгах взяты из жизни, но писатели и поэты проживают их по-настоящему. Работа над произведением захватывает автора так, что он ощущает сюжет как часть своей биографии. На этом выстроена идея клипа Саши Поповой «Мой недописанный роман». Автор песни – Михаил Гуцериев.

«Поначалу я немного боялась браться за эту композицию. Она показалась слишком серьёзной для меня. Но в процессе работы я поняла смысл, заложенный автором, и постаралась сделать песню более светлой, менее трагичной, – говорит Саша Попова. – В клипе вы увидите разные сцены: вдохновения, огромной любви, страсти. Мне кажется, лучшего сюжета для этой истории не придумать. Режиссёр постаралась раскрыть мою индивидуальность, что всегда очень важно для артиста».

Режиссёр Алина Верипя предлагает зрителю дописать роман вместе с главной героиней, которую играет Саша. Романтичная писательница получает в наследство старинный особняк. Атмосфера сумрачной готики, витражей, мраморных лестниц вдохновляет героиню на творчество. Она начинает работу над романом.

«Героиня представляет сцены из своего произведения. В её воображении появляется романтический герой, импозантный мужчина с мистическим взглядом. Их взаимодействие построено не на сюжете, а на чувствах, – поделилась Алина Верипя. – Я режиссёр, который любит драматургию. И хэппи энд, если и случается, то внутри героини. Она должна пройти трансформацию и духовно вырасти с этим героем».

Съёмки клипа проходили в Москве, в старинном особняке на Новой Басманной, 14. До революции роскошный дом принадлежал купцу и меценату Николаю Стахееву. По его заказу помещения были отделаны в разных стилях: классицизм, готика, рококо, мавританский и другие. Поражающие красотой и разнообразием интерьеры не раз попадали на экраны в кино и на ТВ. Здесь снимались эпизоды фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Хрусталёв, машину!», «Зорге», телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Ныне в особняке располагается ФГБОУ «Центральный дом детей железнодорожников», но локации по-прежнему используются для торжественных мероприятий и съёмок.

Саше Поповой было нелегко передать характер персонажа, ведь сделать это нужно было через взгляд, что является высшим пилотажем даже у профессиональных актрис. Тем интереснее будет поклонникам оценивать работу певицы. Раскрыть образ помогает талантливый хореограф, танц-художник, участник «Танцев на ТНТ», многочисленных российских и зарубежных фестивалей и конкурсов Вахтанг Хурцилава (Вахо), исполняющий главную мужскую роль.

В клипе ярко показаны и муки творчества, когда автор недоволен результатом своей работы. Здесь и скомканная бумага, и целые главы, брошенные в огонь. Но, как известно, рукописи не горят… А любовь в клипе представляется как некое лекарство. Оно бывает горьким, но в итоге позволяет глубже понять и прочувствовать жизнь.