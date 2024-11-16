Первый в России концерт рок-певицы Майвл проходит в метавселенной

Первый в России концерт рок-певицы Майвл на платформе Roblox стартовал вчера и продлится до конца ноября без перерывов. Событие приурочено сразу к двум премьерам – релизу музыкального альбома «Музыка времени» и выходу одноименного музыкального молодежного сериала.

Альбом Майвл «Музыка Времени» — это 13 авторских, не по годам целостных песен о том, что понятно и близко каждому подростку. Истории, которыми юная певица делится со слушателем, призывают обратить внимание на проблемы, которые актуальны для молодежи и часто остаются незамеченными обществом. Альбом стал саундтреком к одноименному молодежному 12-серийному фильму «Музыка времени», в котором певица исполнила главную роль и смогла поработать с такими звездами кино и музыки как Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Александр Ф. Скляр, Антон Семкин, Николай Сердцев, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Евгений Маргулис, Ольга Кормухина, Александр Маршал и Денис Майданов. Сериал вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 29 октября и за 2 недели стал хитом среди молодежи, набрав 11 млн просмотров.

— Идея провести концерт в метавселенной показалась мне безумно крутой! – поделилась эмоциями с корреспондентом «ИнтерМедиа» Майвл. – Это возможность собрать онлайн моих сверстников из разных городов и стран на одной площадке, минуя кринжовые соцсети и концертные залы, и донести до них мою музыку.

В качестве площадки для концерта была выбрана крупнейшая метавселенная Roblox, насчитывающая 200 млн пользователей. Команда продюсерской компании «Территория Первых» создала для этого события уникальный мир «Музосфера».

— Концерт Майвл в метавселенной Roblox продлится 15 суток без остановки, до 30 ноября. В любое время дня и ночи пользователи смогут зайти на площадку «Музосфера» и погрузиться в мир современной молодежной рок-музыки, – говорит Натали Манн, генеральный продюсер сериала «Музыка времени».

Творчество Майвл — это откровенные, искренние, в чем-то резкие тексты, сильный голос, бескомпромиссная музыка, талантливо сыгранная профессиональными музыкантами, и, конечно, невероятная энергетика молодой артистки, которая захлестывает с первых секунд прослушивания ее песен. Певица набирает более 60 000 прослушиваний на Яндекс Музыке ежемесячно.