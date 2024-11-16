РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиПервый в России концерт рок-певицы Майвл проходит в метавселенной

Первый в России концерт рок-певицы Майвл проходит в метавселенной

editor
By editor
59
майвл
Фото © ИнтерМедиа

Первый в России концерт рок-певицы Майвл на платформе Roblox стартовал вчера и продлится до конца ноября без перерывов. Событие приурочено сразу к двум премьерам – релизу музыкального альбома «Музыка времени» и выходу одноименного музыкального молодежного сериала.

Альбом Майвл «Музыка Времени» — это 13 авторских, не по годам целостных песен о том, что понятно и близко каждому подростку. Истории, которыми юная певица делится со слушателем, призывают обратить внимание на проблемы, которые актуальны для молодежи и часто остаются незамеченными обществом. Альбом стал саундтреком к одноименному молодежному 12-серийному фильму «Музыка времени», в котором певица исполнила главную роль и смогла поработать с такими звездами кино и музыки как Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Александр Ф. Скляр, Антон Семкин, Николай Сердцев, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Евгений Маргулис, Ольга Кормухина, Александр Маршал и Денис Майданов. Сериал вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 29 октября и за 2 недели стал хитом среди молодежи, набрав 11 млн просмотров.

— Идея провести концерт в метавселенной показалась мне безумно крутой! – поделилась эмоциями с корреспондентом «ИнтерМедиа» Майвл. – Это возможность собрать онлайн моих сверстников из разных городов и стран на одной площадке, минуя кринжовые соцсети и концертные залы, и донести до них мою музыку.

В качестве площадки для концерта была выбрана крупнейшая метавселенная Roblox, насчитывающая 200 млн пользователей. Команда продюсерской компании «Территория Первых» создала для этого события уникальный мир «Музосфера».

— Концерт Майвл в метавселенной Roblox продлится 15 суток без остановки, до 30 ноября. В любое время дня и ночи пользователи смогут зайти на площадку «Музосфера» и погрузиться в мир современной молодежной рок-музыки, – говорит Натали Манн, генеральный продюсер сериала «Музыка времени».

Творчество Майвл — это откровенные, искренние, в чем-то резкие тексты, сильный голос, бескомпромиссная музыка, талантливо сыгранная профессиональными музыкантами, и, конечно, невероятная энергетика молодой артистки, которая захлестывает с первых секунд прослушивания ее песен. Певица набирает более 60 000 прослушиваний на Яндекс Музыке ежемесячно.

Предыдущая статья
Керем Бюрсин сыграл роль в турецкой комедии «Холоп. Великолепный век»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru