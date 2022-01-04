Треки Ирины Ортман и Аркадия Хоралова вошли в топ 10 любимых народных праздничных песен

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Более 5000 россиян в опросе Работы.ру и СберЗвука назвали песни, под которые веселятся с коллегами в конце года, легендарный хит «Новогодние игрушки», в исполнении Аркадия Хоралова и Ирины Ортман, вошёл в десятку лучших, расположившись на 9 месте и оставив позади себя Мэрайю Кэри и других артистов.

«Каждый год, в декабре, мы традиционно встречаемся с Аркадием Хораловым на съемках и дарим зрителям всеми любимую песню. Не все знают, что несколько лет назад мы сняли на неё видеоклип, который можно увидеть в эфире музыкальных телеканалов. «Новогодние игрушки» — одна из самых добрых и любимых песен, что неизменно подтверждается опросами и цифрами в социальных сетях. Хочу пожелать лишь одного, чтобы все были здоровы, а родные и любимые были рядом. С Новым годом и Рождеством!», — рассказывает Ирина Ортман.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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