Счет в швейцарском банке – это не только подтверждение высокого статуса, а еще и доступ к качественным финансовым услугам, высокий уровень обслуживания и конфиденциальности. С его помощью нерезидент, может решить такие задачи: обеспечение расчетов со швейцарскими и европейскими контрагентами, диверсификация денежных потоков, защита денег от обесценивания. Для сравнения, инфляция в Швейцарии – 3,4%, а в странах ЕС вокруг нее – 8,6%.

Какие преимущества корпоративного счета в Швейцарии

Открытие корпоративного счета в швейцарском банке открывает дополнительные преимущества и для юридических лиц. Компании, пользующиеся услугами этого банка, получают доступ к качественным международным финансовым услугам и способны:

обеспечить расчеты с иностранными контрагентами в иностранной валюте;

обеспечить быстрые расчеты со швейцарскими контрагентами;

повысить свой статус перед контрагентами, указывая наличие обслуживающего банка в Швейцарии.

Узнайте больше о том, как открыть корпоративный счет в банке Швейцарии.

Какие преимущества личного счета в Швейцарии

Банковский счет в Швейцарии открывает массу дополнительных возможностей для клиента. Открыв в нем личный счет, нерезидент получает доступ к международным финансовым инструментам, среди которых: анонимная платежная карта, мультивалютный счет, валютная дебетовая карта. Благодаря этим инструментам физическое лицо может решить такие потребительские задачи как:

обеспечение расчетов за границей;

оплата за товары и услуги в иностранных оффлайн и онлайн-магазинах;

обеспечение валютных поступлений на счет.

Какие еще услуги доступны в швейцарском банке

Клиенты швейцарского банка, кроме личных и корпоративных счетов могут воспользоваться следующими финансовыми инструментами:

открывать текущие, торговые, операционные, совместные счета;

оформлять платежные карты систем Visa, MasterCard, American Express и Swiss Bankers, в том числе анонимные;

осуществлять операции с ценными бумагами.

Доступ и управление счетами осуществляется с помощью онлайн-банкинга или мобильного приложения.

Открыть счет в швейцарском банке: базовые требования к клиентам

Банк в Швейцарии не устанавливает особенных критериев к потенциальным клиентам. Главное, чтобы последние не находились в санкционных списках, могли документально подтвердить происхождение средств и активов, а также не являлись гражданами таких стран: КНДР, Йемена, Судана, Ирана, Ирака, Мьянмы, Сирии, Афганистана, США, Японии и Канады.

Дополнительными финансовыми требованиями являются:

для открытия личного счета в Швейцарии – размещение первоначального депозита в размере 5 000 CHF. Деньги становятся доступными для клиента после активации счета. Однако ему для полноценного обслуживания необходимо выполнять требование о наличии неснижаемого остатка в размере 1 000 CHF;

для открытия корпоративного счета в Швейцарии – размещение первоначального депозита в размере 10 000 CHF. По аналогии с личным счетом, клиент сможет пользоваться средствами сразу после активации счета.

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