Зарегистрировать компанию в лучших оффшорных юрисдикциях можно по доступной цене. Сегодня мы расскажем о регистрации компании LLC на Невисе. LLC (limited liability company, аналог «ООО») на Невисе позволит защитить активы и оптимизировать налоги.

Открыть компанию LLC на Невисе можно дистанционно, причем процедура осуществляется довольно быстро. Работающая зарегистрированная компания LLC в юрисдикции Невиса будет доступна собственникам уже через 7‒10 дней после обращения.

Перейдите по ссылке, приведенной выше, и получите полную информацию о преимуществах компании LLC на Невисе. Кроме того, вы сможете оставить заявку и получить бесплатную консультацию у ведущих специалистов в области регистрации оффшорных компаний — сотрудников Offshore Pro Group.

А в этой статье мы вкратце расскажем о том, какие преимущества откроет для вас регистрация компании LLC на Невисе, и что понадобится для того, чтобы открыть LLC в этой юрисдикции.

Какие документы нужны для того, чтобы открыть компанию LLC на Невисе

Чтобы открыть компанию LLC на Невисе требуется предоставить следующие документы:

копию заграничного паспорта, заверенную нотариально;

подтверждение места проживания (квитанции за оплату коммунальных услуг и т. д.);

заполненные формы заявки и due diligence.

Заявление, чтобы открыть компанию LLC на Невисе, подается дистанционно. Регистрация займет от пяти до семи рабочих дней, по факту оплаты и подачи документов.

Основные преимущества регистрации компании LLC на Невисе

Оффшорная компания LLC на Невисе — доступное решение для защиты активов по конкурентной цене (от 1899 долларов), которое ведущие эксперты называют одним из лучших вариантов сохранения капитала.

По сравнению с другими оффшорными юрисдикциями Невис предлагает наиболее высокий уровень защиты активов. Законодательство Сент-Китса и Невиса позволяет собственникам регистрировать оффшорные LLC с гибкой организационной структурой, которая обеспечит максимальную защиту активов от необоснованных судебных исков других юрисдикций.

Структура LLC используется для защиты активов такими крупными корпорациями, как Exxon Mobil, Alphabet (Google) и т. д. Если открыть компанию LLC на Невисе, собственники корпораций и частные лица смогут воспользоваться самыми действенными способами защиты активов, которые доступны на сегодняшний день.

Невис позволяет регистрировать компании LLC конфиденциально.

Суды Невиса не признают решений иностранных юрисдикций. Истец должен обратиться в суд Невиса, и его требования должны быть обоснованными.

Участники компании LLC, зарегистрированной на Невисе, несут «ограниченную» ответственность — только в размере своего вклада в капитал компании.

Открыть компанию LLC на Невисе можно также и для передачи собственности (по наследству и проч.).

Если открыть компанию LLC на Невисе, можно оптимизировать налоги компании. Если участник LLC не осуществляет коммерческих операций на территории этой юрисдикции, LLC не должно платить налогов Невису.

Перейдя по ссылке, которая приведена в начале этой статьи, вы сможете получить полную информацию о преимуществах регистрации компании LLC на Невисе. Кроме того, оставив заявку, вы сможете получить бесплатную консультацию у ведущих специалистов в этой области, которые занимаются регистрацией оффшорных компаний более десяти лет, и сразу же приступить к процессу создания LLC.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.