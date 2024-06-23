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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Секреты сцены «Алых парусов-2024» на Дворцовой

editor
By editor
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Декорации_сцены

Высотное расположение экранных поверхностей, неординарные технические решения в конструкции сцены и гигантские декорации. Чем удивит выпускников сцена главного школьного праздника на Дворцовой площади?

На Дворцовой площади перед Главным штабом идут работы по монтажу многоуровневого сценического комплекса. Его высота в верхней точке – 23 метра, ширина рабочей поверхности – 56 метров. Площадь мультимедийных экранов составит почти 1000 квадратных метров. Форма сцены станет более воздушной и открытой с минимальным количеством стен. К тому же весь комплекс будет максимально приближен к зрителям.

В этом году художники и дизайнеры пошли на беспрецедентный шаг и предложили новое расположение видеоповерхностей.

Николай Орлов, художник концертной части «Алых парусов-2024»:

— В этом году весь сценический комплекс уникален по конструкции и дизайну. Поскольку используются экраны большой площади, основная техническая сложность заключалась в их установке на большой высоте и создании из них волнообразной нелинейной формы. Такое расположение экранов мы еще никогда не применяли. Скажу больше: никто не делал ничего подобного! У нас родилась идея сделать облик сцены похожим на дерево, у которого есть корни, ствол, крона. Как раз экраны и будут символизировать крону, под которой и пройдут номера, раскрывающие режиссерскую трактовку понятия «семья».

Выступления артистов будут разворачиваться сразу на нескольких уровнях: как на планшете, так и на крыше. Номера воздушных акробатов задействуют все сценическое пространство. Для обеспечения безопасности комплекса потребовались особые инженерные решения, уникальные технологии крепления.

Егор Горюнов, руководитель конструкторского отдела:

— При расчетах мы учитывали погодные условия Северной столицы. Пиковая ветровая нагрузка, которую может выдержать конструкция сцены — порядка 17 м/с. И, конечно, мы тщательно проверяем все элементы: на прочность нагрузки, на излом и прогиб. Крепления не должны прогибаться. Толщина металлического профиля для конструкций в некоторых случаях достигала 80 миллиметров.

На сегодняшний день на сооружение комплекса ушло более трех тонн металла, а это пять тысяч погонных метров. Для создания отдельных уникальных деталей механизмов применяли 3D принтер. Процесс изготовления одной единицы занимает от полутора до десяти часов, в зависимости от её назначения.

Плунжеры, механизмы, передвижные поверхности, сложная система лифтов позволят гармонично «перестраивать» сцену за считанные секунды, менять декорации. Часть из них уже доставлена к главному месту действия. Для этого потребовалось 7 фур. Общий весь подготовленных для сцены декораций, включая металлический каркас, составил более 10 тонн. Зрители увидят знакомые всем бытовые предметы, но в неожиданном ракурсе и масштабе.

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