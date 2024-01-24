Выставка Эдуарда Мойсейкова «Русь многоликая» открылась в АРТМУЗЕ

Центральный герой экспозиции - русский человек. Но это обозначение не национальной, а духовной принадлежности. Русский дух, то, что составляет народный характер, духовную суть нашей страны, - пёстрое полотно традиций, натур, личностей, - вот о чём картины Эдуарда Мойсейкова. И название выставки, и представленные на ней произведения отражают актуальные сегодня вопросы: приверженность устоям, близость к живому, изначальному, принадлежность русскому чувствованию и душе.

В его работах воплотилось то, чем ценна эстетика нашего народа. По мнению художника, её суть - единение человека с природой, простота и глубина характеров. В каждой работе - пытливый интерес к традициям Руси. Полотна иллюстрируют различные моменты жизни: христианские праздники и унаследованные языческие обычаи, бытовые сцены и их персонажей, лирические женские образы и подвижные детские лица.

Неизменно радостную окрашенность работам Эдуарда Мойсейкова придаёт цвет роскошных нарядов героев картин. В отношении мастера к цвету, использовании чистых, открытых тонов тоже проявляется внутренняя связь с народными традициями. Экспозиция, представленная в АРТМУЗЕ, позволяет получить впечатление об авторской манере, стиле изображения, живописном почерке художника — на контрасте динамики и статики, размашистого пастозного мазка, на эмоционально взрывном цвете.