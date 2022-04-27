Семь лучших книжных экранизаций по версии онлайн-кинотеатра KION

23 апреля 2022 года во всем мире празднуют день книги и авторского права. Хотя кинематограф — визуальное искусство, оно опирается на литературный материал, сценарий. Поэтому с самого начала кинорежиссеры использовали публицистику и художественные произведения для создания киноисторий. Онлайн-кинотеатр KION выбрал семь экранизаций, показывающих широту человеческой мысли: от русской классики до концептуальных пьес и романов Харуки Мураками.

«Пылающий» (2018)

Пока в кинотеатрах успешно идет «Сядь за руль моей машины» (2021) Рюсукэ Хамагучи, предлагаем обратить внимание на другую, не менее успешную экранизацию романа Харуки Мураками. «Пылающий» — это мистический детектив Ли Чхан Дона («Поэзия») с любовным треугольником. Чжон Су (Ю А Ин) встречается с бывшей одноклассницей Хэ Ми (Чон Джон Со), которая уезжает путешествовать в Африку. Оттуда она возвращается с богатым парнем Беном (Стивен Ен), все едут на дачу к Джону, где девушка бесследно исчезает.

«Мизери» (1990)

«Боже, как я люблю тебя Пол» — эту фразу сказала героиня актрисы Кэти Бейтс, которая победила в оскаровской гонке и Мэрил Стрип («Открытки с края бездны»), и Джулию Робертс («Красотка»). Очередной бестселлер Стивена Кинга воплотил на экране Роб Райнер («Несколько хороших парней») и показал власть фанатов над своими кумирами. Популярный писатель Пол Шелдон (Джеймс Каан) попадает в аварию, получает сильные травмы, но его спасает женщина средних лет Энни Уилкс. Она оказывается поклонницей Пола, обеспечивает его всем нужным для работы, но приходит в ярость, когда узнает судьбу своей любимой героини Мизери.

«Интервью с вампиром» (1994)

«Интервью с вампиром» — это костюмерная драма и экранизация одноименного бестселлера 1976-го года писательницы Энн Райс, создавшей целую серию «Вампирских хроник» после успеха первой книги. 18 век, Новый Орлеан, у аристократа Луи (Брэд Питт) при родах умирает жена и дочь, и у него пропадает желание жить. В поисках смерти он встречает вампира Лестата (Том Круз), который обращает Луи в себе подобного. Сначала мужчина борется с жаждой крови, но срывается, нападает на девочку-сироту Клодию (Кирстен Данст), которая превращается в жестокого убийцу.

Трилогия «Властелин колец» (2001–2003)

Многотомные произведения тяжело экранизировать, особенно фэнтезийные миры с множеством важных деталей. Но Питеру Джексону удалось понять Джона Р. Р. Толкина, увидеть суть в его легендах о жизни хоббитов, эльфов, людей и орков. Во «Властелине колец» показана третья эпоха развития вселенной Толкина, где злой дух Саурон желает вернуть свою силу, заключенную в кольце Всевластия. Сменив множество владельцев, оно попадает в руки к хоббиту Фродо (Элайджа Вуд), который должен выполнить тяжелую задачу: пересечь материк и бросить кольцо в жерло вулкана.

«Чтец» (2008)

Западная Германия после Второй Мировой Войны, 15-летний подросток Михаэль Берг (Давид Кросс) заводит тайный роман с 30-летней кондукторшей трамвая Ханной (Кейт Уинслет). Их отношения вскоре прерываются, женщина в один день исчезает. Спустя 8 лет Михаэль учится на юридическом факультете и присутствует на суде над военными преступниками. На скамье подсудимых сидит Ханна.

«Анна Каренина» (2012)

Роман Льва Толстого любят экранизировать во всех странах мира, а каждая актриса мечтает о роли Анны. Только британский режиссер Джо Райт («Темные времена») осознал, как надо показать страсти аристократов. Он выбрал театральную форму, так как жизнь высших слоев общества напоминает игру на сцене, где действия регламентированы, а фразы заучены. Вот только Анна (Кира Найтли) отказывается играть по правилам и выбирает любовь.

«Пианистка» (2001)

За «Пианистку» Эльфрида Елинек получила Нобелевскую премию и спровоцировала бурные дискуссии в обществе. Причина тому — анализ темных уголков человека, где перверсивные фантазии сталкиваются с ужасающей реальностью. Этот материал оценил Михаэль Ханеке («Любовь»), любящий самые темные проявления человеческой души. Так преподавательница музыки в консерватории Эрика (Изабель Юппер) влюбляется в своего ученика Вальтера (Бенуа Мажимель).

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