Русский исход: о трагедии под запретом – через сто лет

8 мая на онлайн-платформах страны состоится премьера исторического документального фильма «Исход». Лента повествует об одной из самых трагических страниц новейшей истории России – окончании Гражданской войны в Крыму поздней осенью 1920 года.

Приказ об эвакуации из Крыма войск и гражданского населения, отданный главнокомандующим русской армии П.Н. Врангелем после того, как красноармейцы взяли штурмом город Перекоп, положил начало вынужденной массовой эмиграции наших соотечественников, в том числе и лучших умов России, цвета нации. В тот далекий ноябрьский день на 126 судах, отплывавших от берегов Крыма, находились около 140 тысяч человек: офицеры и солдаты белой армии, казаки, семьи военных, духовенство, творческая элита. Это была самая масштабная морская эвакуация в мире, ставшая завершением Гражданской войны в Крыму.

В отечественную историю это событие вошло как Русский исход.

После установления советской власти Крым пережил тяжелый период массовых репрессий, масштабы которых до сих пор остаются предметом дискуссии.

События противостояния столетней давности показаны в фильме глазами двух человек, стоящих по разные стороны баррикад, – белого и красного офицеров. Их роли исполняют Дмитрий Белоцерковский и Максим Линников.

Закадровый текст читает актер Сергей Чонишвили.

Фильм создан по материалам выставки Благотворительного фонда актеров и Центрального музея современной истории России «То, что я должен сказать», посвященной 100-летию Гражданской войны и Русского исхода из Крыма. Видеообращение общественного деятеля, режиссера, народного артиста РСФСР Н.С. Михалкова к посетителям выставки органично вписалось в канву фильма.

В съемках документальной ленты приняла участие актриса, генеральный директор Благотворительного фонда актеров, руководитель выставочного проекта «То, что я должен сказать» Лариса Назарова, которая говорит: «Хотелось бы выразить свою благодарность всем создателям фильма за то, что сумели статичные, но вместе с тем очень эмоциональные материалы нашей выставки воплотить в такую щемящую версию фильма».

«В фильме два героя, каждый из которых живет своей правдой и представляет один из противоборствующих лагерей, выражающих свою позицию и мировоззрение, – рассказывает актер театра и кино Максим Линников. – Стоит ли поднимать сегодня в кино темы, которые столько лет были под запретом? Конечно, ведь это наша история. Ее нужно знать и помнить, чтобы избежать повторения ошибок в будущем, и рассказывать о ней молодому поколению».

Создатели картины при всей ее художественной образности серьезно подошли к вопросу исторической достоверности и фактической точности повествования.

«Готовясь к съемкам в фильме «Исход», я читал реальные письма, изучал архивные материалы. Мне очень помогла передача Никиты Михалкова «Русские без России» – там много рассказывалось про это страшное для нашей страны время. Используя полученные знания, я постарался отобразить их в своем образе белого офицера, – говорит актер Дмитрий Белоцерковский. – На роль я согласился моментально, так как с этой командой работаю уже давно, мы понимаем друг друга буквально с полуслова. Помню, в Крыму нас встретил просто ледяной ветер… Даже погода соответствовала той атмосфере, которая как раз-таки была в то время, когда люди были вынуждены покинуть свою Родину».

Картина создана кинокомпанией «Русское кино» при поддержке Российского Фонда Культуры и Национального фонда поддержки правообладателей. Режиссер-постановщик – Андрей Грачев. Продюсер – Мария Панкратова, Автор сценария – Елена Миляева. Композиторы – Сергей Киселев, Никита Миронов. Оператор – Денис Негривецкий.

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