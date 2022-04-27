Новый сезона проекта «Малышарики» выходит на YouTube

Пятый сезон популярного анимационного проекта «Малышарики» от ГК «Рики» выходит на YouTube. Герои подросли и теперь им предстоит отправиться в детский сад и познакомиться со своей первой воспитательницей, роль которой сыграла известная российская певица и телеведущая Мариам Мерабова. Неизменными останутся голоса Анны Геллер и Константина Хабенского, исполняющих роль мамы и папы ребенка, в доме которого живут Малышарики.

В новых сериях Малышарики будут учиться самостоятельности, узнают, как заводить друзей, и что делать в спорных ситуациях, а также что такое сочувствие, как справляться со страхами и как помириться, если с кем-то поссорился. Создатели поднимают много важных вопросов касательно эмоционального интеллекта и социальной адаптации в детском коллективе.

В сериале появляется новый персонаж — любознательная и эмоциональная девочка Тигруня, которая подмечает мелочи и необычное в окружающем мире.

«Здорово, что еще больше зрителей смогут увидеть новые приключения Малышариков. В этом сезоне мы постарались раскрыть чуть более взрослые темы, которые актуальны для подрастающего ребенка: личные границы, социализация и адаптация, внутренние противоречия и забота о ближнем. Вселенная Малышариков стала больше. Теперь это не только дом, но и детский сад. И как следствие, новые ситуации и вопросы. Уверена, что малыши, растущие вместе с проектом, переживают примерно те же эмоции, что и наши герои. А значит вместе им будет легче во всем разобраться», — прокомментировала Анна Короблева, продюсер проекта «Малышарики».

Новый сезон «Малышарики идут в детский сад» стартует на YouTube и будет выходить с периодичностью 3 серии в месяц. Всего запланировано 52 эпизода.

«Малышарики» – первый в России анимационный развлекательно-образовательный проект для детей от 0 до 4 лет, созданный группой компаний «Рики» в 2015 г. Сериал охватывает все сферы жизни ребёнка с самого рождения – здоровье, физическое развитие, познание, социализацию, труд и творчество. У сериала существует несколько спин-офф проектов: «Малышарики. Танцуем и поем», «Малышарики. Сказки», «Малышарики. Алфавит» (английский и русский), «Малышарики. Давай Играть», «Малышарики. Рисуем со Звездочкой».

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