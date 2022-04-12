«Семь последних слов нашего Спасителя на кресте» Йозефа Гайдна представят в Кафедральном соборе св. Петра и Павла

17 апреля 2022 года, на западноевропейскую Пасху и в преддверии Пасхи православной, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла будет исполнено сочинение Йозефа Гайдна «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте». Написанное в рамках уникальной традиции, осмысляющей последние слова Иисуса Христа, по жанру оно ближе всего к оратории для солистов, хора и оркестра. Но первоначальный замысел включал участие священнослужителя и исполнение музыки как духовного действа в темноте. Именно в таком виде его воссоздаст ансамбль Collegium Musicum под руководством Олега Романенко: сочинение прозвучит поздним вечером, в полутьме, на исторических инструментах в строе 430Hz. Священные тексты будет читать пастор Евангелическо-лютеранской церкви России Виктор Вебер.

«Семь слов» были заказаны Йозефу Гайдну в 1786 году для службы Страстной пятницы в Oratorio de la Santa Cueva (Ораторий Святой Пещеры) в Кадисе (Испания). Первое исполнение сам композитор описал к предисловию к печатному изданию оратории: «Стены, окна и колонны собора были задрапированы черной тканью, и только большая лампа в центре зала освещала религиозный мрак. В полдень закрыли все двери, и музыка началась. После прелюдии епископ взошел на кафедру, произнес первое из семи слов и снабдил его комментариями. Когда он закончил, то спустился и преклонил колени перед алтарем. Эта пауза была заполнена музыкой».

Сочинение имело большой успех, вскоре после премьеры оно исполнялось в Париже, Риме, Берлине и Вене. Гайдн очень высокого его ценил и для того, чтобы сделать музыку доступной широкому кругу слушателей, создал авторские версии для фортепиано и струнного квартета. А в 1796 году «Семь слов» впервые прозвучали как оратория для солистов, хора и оркестра.

Художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко.

Начало в 20:00.

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