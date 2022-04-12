«МАСКВИЧИ». Московский драматический театр «Модерн» приглашает на премьеру

«Спектакль я посвящаю нашим родителям», – говорит режиссёр Юрий Грымов.

Московский драматический театр «Модерн» представляет премьеру комедии «МАСКВИЧИ». Лирическая, ироничная, живая история о любви, семье, трогательных взаимоотношениях родных людей в разных уголках земного шара. Спектакль полон юмора, музыки, позитива!

«Самое важное в комедии, на мой взгляд, заключается в том, что я должен знать этих героев. Здесь, в «Масквичах», я их знаю, и уверен, что узнаете их и вы. Это трогательная история о трех поколениях одной семьи, поиске взаимопонимания. Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет. Но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас!», – рассказывает Юрий Грымов.

Выключайте телевизор – идите в театр!

В спектакле вы увидите:

Куба 1.4%

Че Гевара 0,8%

Леди Гага 3%

Ностальжи 20%

Пародия на секс 0,2%

Нью-Йорк 13,4%

Fashion 3%

Марихуана 3,9% (осуждение – 100%)

Радио хиты 80-х 14%

Харрасмент 2,1% (не понимаю этого)

Еврейские шутки 5%

Блогеры 1,5%

Рок-музыка 20%

Коучинг 2,7%

English speakers 9%



Ложь 1%

ПРАВДА 99%

ИТОГО: 200% ЮМОРА!

Премьера спектакля «МАСКВИЧИ» состоится 24 и 26 мая.

18+

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