«МАСКВИЧИ». Московский драматический театр «Модерн» приглашает на премьеру

«Спектакль я посвящаю нашим родителям», – говорит режиссёр Юрий Грымов.
Московский драматический театр «Модерн» представляет премьеру комедии «МАСКВИЧИ». Лирическая, ироничная, живая история о любви, семье, трогательных взаимоотношениях родных людей в разных уголках земного шара. Спектакль полон юмора, музыки, позитива!
«Самое важное в комедии, на мой взгляд, заключается в том, что я должен знать этих героев. Здесь, в «Масквичах», я их знаю, и уверен, что узнаете их и вы. Это трогательная история о трех поколениях одной семьи, поиске взаимопонимания. Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет. Но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас!», – рассказывает Юрий Грымов.
Выключайте телевизор – идите в театр!
В спектакле вы увидите:
Куба 1.4%
Че Гевара 0,8%
Леди Гага 3%
Ностальжи 20%
Пародия на секс 0,2%
Нью-Йорк 13,4%
Fashion 3%
Марихуана 3,9% (осуждение – 100%)
Радио хиты 80-х 14%
Харрасмент 2,1% (не понимаю этого)
Еврейские шутки 5%
Блогеры 1,5%
Рок-музыка 20%
Коучинг 2,7%
English speakers 9%
Ложь 1%
ПРАВДА 99%
ИТОГО: 200% ЮМОРА!
Премьера спектакля «МАСКВИЧИ» состоится 24 и 26 мая.
18+Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.