Выставка Наташи Шалиной «Письма из детства» открывается в галерее ARTSTORY

Выставочный проект Наташи Шалиной «Письма из детства» пройдет в галерее ARTSTORY с 21 апреля по 19 июня 2022. В экспозиции будут представлены живописные произведения, а также объекты, живопись по ткани, работы с использованием фрагментов старой мебели, инсталляция. Все работы объединены размышлениями-воспоминаниями о детстве. Светлом времени, полным радости и игр, а порой и страхов, и переживаний, – отдельном мистическом мире давно ушедшего времени.

Наташа Шалина. Поверь, что ты Алиса. Серия. 2020. Холст, акрил, 110х140 см

Наташа Шалина. Девочки. Серия. 2022. Холст, акрил, 150х220 см

Наташа Шалина родилась в Красноярске, но уже давно живет в Санкт-Петербурге. Это ее первый персональный проект в Москве.

Выставка Наташи Шалиной – результат персональных «раскопок» автора, когда художница показывает зрителю сокровища, которые хранились в недрах ее памяти. Она находит точные художественные формы, чтобы облечь в них детские переживания; рассказывает удивительные истории на своем узнаваемым языке. Бережно складывает свои детские переживания в шкатулки-коробочки, создавая из них «секретики» – этот термин знаком многим, кто взрослел в 1970-е – 80-е годы, – когда дети собирали всяческие безделушки и закапывали их, создавая небольшие клады.

По словам Шалиной, выставка – «это размышления о детстве с его первыми открытиями, радостью и любовью, страхами и потерями. Наша память укладывает все события нашей жизни слоями, так глубоко, что мы порой не помним ничего. Как давным-давно маленькая девочка делала «секретик»… Взрослея, теряя близких, любимых и дорогих людей, мы опять начинаем находить наши «секретики», смахивая с них большой слой земли, с замиранием сердца мы вглядываемся в наши сокровища, которые рассыпаются в прах прямо у нас на глазах».

Шалина создает собственную таинственную вселенную, которую населяют меланхоличные персонажи в красивых старомодных платьях и их куклы, которые кажутся миниатюрными копиями самих «Девочек». А вместе с этим здесь есть место и загадочным существам, – возможно, это чудища, которых так боятся дети. Художница обращается к собственной памяти, возрождает образы из детства. При этом герои ее работ оказываются узнаваемыми и понятными широкой аудитории, – это обеспечивает более полное погружение зрителя в удивительный и манящий мир Наташи Шалиной.

Объекты могут быть сундучками или просто плоскими дощатыми поверхностями с обязательной старой ручкой сверху, – их можно переносить и, конечно, раскрывать. Внутри обнаружишь тех же Девочек, например, за круглым столом с чайником и кошкой. А рядом – девочку на краешке облезлого деревянного стула.

Картины и объекты Шалиной не лишены условности: в них не предполагается ни портретного сходства, ни точной «фиксации» действительности. Все Девочки, во многом за счет своей статичности, воспринимаются просто как игрушки, стоящие в шкафу, ждущие «активации». При этом, использование формы наивного искусства усиливает эмоциональный эффект от работ Наташи. В них очень много личного: опыта, переживаний, воспоминаний, поэтому и зрителю легко вспоминать свои собственные детские истории. Любимых кукол, игры, в которые когда-то играли, старые фотографии своих бабушек и дедушек, солнце летом и валенки зимой, запах старого деревянного шкафа… «Хочется потрогать руками, хочется глубоко вдохнуть и обнять свое детство!», – говорит Наташа Шалина.

Художница не ограничивается созданием картин и объектов, она подчиняет своему искусству все пространство выставочных залов, вовлекая зрителя в большое путешествие, в игру с собственной памятью, предлагая полностью погрузиться в эту вселенную, где нет ни правил, ни определенного итога

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