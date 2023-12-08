Сербские продюсеры представят проект нового фильма для совместного производства с Россией ​​​​​​​

В рамках круглого стола «Сербия и Россия. Любовь к кино и общий взгляд на кинопроизводство» на киностудии «Лендок» стороны обсудили перспективы расширения кинорынка стран, а также возможности съемок в России. Речь шла и о перспективах совместного производства фильмов и других форматах будущего сотрудничества. Представителей Сербии заинтересовала дистрибуция сербских картин на территории России, а также прокат нового фильма киностудии «Лендок» – «Золото Умальты» на территории Сербии. «Золото Умальты» – остросюжетный боевик, который создатели называют первым масштабным историческим истерном в современном российском кино.

Были также достигнуты договоренности об участии новых сербских кинокартин в V Международном кинофестивале Lendoc Film Festival, который пройдет в августе 2024 года, и подготовке проекта для копродукции для питчинга в рамках кинофестиваля.

Знакомство с кинопроизводственной инфраструктурой включало и посещение киностудии «Ленфильм». На «Ленфильме» гости также обсудили возможности копродукции: компания уже имеет опыт совместного производства с зарубежными партнерами. Так, к примеру, в эти дни «Ленфильм» совместно с «Марс Медиа» и армянской DMH Studio начал съемку в Армении исторической драмы «Снег пригнул бамбук» режиссера Дарьи Полторацкой.

В рамках своего визита в Россию сербские продюсеры увидели ключевые локации Москвы и Санкт-Петербурга. В российской столице гости побывали на Красной площади, в Храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре, московском метро. В Санкт-Петербурге сербская делегация посетила одни из самых кинематографичных мест города на Неве: Петропавловскую крепость, Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, Эрмитаж и другие.

Визит сербских продюсеров был также приурочен к Дням сербского кино в России, которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря и были организованы РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. Более 2,2 тысяч зрителей посмотрели новинки сербского кинематографа: программа Дней сербского кино включала драмы «Кристалл индиго» и «Святая Параскева–крест в пустыне», шпионский триллер «Вера», комедию «Трехэтажная комедия» и семейный фильм «Лето, когда я научилась летать». «Трехэтажная комедия» режиссера Сандры Митрович стала лидером по количеству зрителей в двух городах. Представители сербской киноиндустрии открыли Дни сербского кино в московском «Иллюзионе» и на «Ленфильме», ответили на вопросы зрителей на дискуссиях после показов, обсудили с киноведами Станиславом Дединским (Москва) и Сергеем Ильченко (Санкт-Петербург) вопросы и темы, которые поднимает современный сербский кинематограф.

Участниками кинолокационного тура стали Игорь Стоянович (продюсер, Nira Film), Небойша Цветкович (продюсер и генеральный директор Art Vista), Игорь Гордич (Глава департамента операций и дистрибуции Art Vista), Маша Цветанович (Глава департамента международной дистрибуции и маркетингу Art Vista), режиссер и сценарист фильма «Кристалл индиго» Лука Михайлович, исполнительница главной роли в драме «Святая Параскева – крест в пустыне» Милена Предич.